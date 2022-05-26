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Лапорта: «Я зол и разочарован. «Барселоне» нельзя проигрывать «Кадису», «Райо» и «Вильярреалу»

Президент «Барселоны» Лапорта заявил, что разочарован итогами сезона
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подвел итоги сезона.

«Я заканчиваю сезон злым и разочарованным, — приводит слова Лапорты L'Esportiu. — Я разочарован, потому что, несмотря на травмы, «Барселоне» нельзя проигрывать дома «Кадису», «Райо» и «Вильярреалу». Я разочарован отношением команды к делу. Я страдал не меньше или даже больше, чем Хави, из-за этой нехватки характера».

По словам президента «Барселоны», он разочарован, что команда никогда не лидировала в турнирной таблице ла лиги.

«Я зол и разочарован. Нельзя допускать, чтобы основная команда «Барселоны» проигрывала дома «Кадису», «Райо» и «Вильярреалу». Это большое разочарование для меня как для президента», — сказал он.

В прошедшем сезоне каталонская команда заняла второе место в ла лиге, набрав 73 очка в 38 матчах.

Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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