Лапорта: «Я зол и разочарован. «Барселоне» нельзя проигрывать «Кадису», «Райо» и «Вильярреалу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подвел итоги сезона.

«Я заканчиваю сезон злым и разочарованным, — приводит слова Лапорты L'Esportiu. — Я разочарован, потому что, несмотря на травмы, «Барселоне» нельзя проигрывать дома «Кадису», «Райо» и «Вильярреалу». Я разочарован отношением команды к делу. Я страдал не меньше или даже больше, чем Хави, из-за этой нехватки характера».

По словам президента «Барселоны», он разочарован, что команда никогда не лидировала в турнирной таблице ла лиги.

«Я зол и разочарован. Нельзя допускать, чтобы основная команда «Барселоны» проигрывала дома «Кадису», «Райо» и «Вильярреалу». Это большое разочарование для меня как для президента», — сказал он.

В прошедшем сезоне каталонская команда заняла второе место в ла лиге, набрав 73 очка в 38 матчах.