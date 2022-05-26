Защитник «Брайтона» Кукурелья отреагировал на интерес «Ман Сити»

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья отреагировал на интерес к нему «Манчестер Сити», передает Jijantes. Футболист хочет продолжить карьеру в клубе из Манчестера.

По данным источника, горожане готовы заплатить за переход 23-летнего игрока около 30 миллионов евро.

«Если возникает возможность, нужно ею воспользоваться. Есть клубы, которым просто нельзя отказать», — сказал Кукурелья.

В этом сезоне игрок участвовал в 39 встречах «Брайтона» в завершившемся сезоне, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами. Контракт испанца рассчитан до 2026 года.