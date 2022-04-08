Анчелотти о связке Бензема с Мбаппе и Холанном: «Карим останется важнейшим игроком «Реала», кто бы ни был его партнером»

Анчелотти высказался о связке Бензема с Мбаппе и Холанном в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем команды Кариме Бензема.

«У Бензема долгая карьера, и он продолжает прогрессировать, — приводит слова Анчелотти Marca. — Карим стал лучше на поле и за его пределами как лидер. Он всегда был хорошим игроком, но сейчас стал лидером».

Также тренер поделился мнением о связке 34-летнего француза с потенциальными новичками команды, нападающими Килианом Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлином Холланом из дортмундской «Боруссии».

«Его возраст ничего не меняет. Карим останется важнейшим игроком «Реала», кто бы ни был его партнером» , — сказал он.

В среду, 6 апреля, Бензема оформил хет-трик в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:1). В нынешнем сезоне нападающий забил 37 мячей и отдал 13 результативных передач в 36 матчах за «Реал». Контракт француза с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе и Холанн являются главными трансферными целями «Реала» во время летнего трансферного окна.