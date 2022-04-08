Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:59

Анчелотти о связке Бензема с Мбаппе и Холанном: «Карим останется важнейшим игроком «Реала», кто бы ни был его партнером»

Анчелотти высказался о связке Бензема с Мбаппе и Холанном в «Реале»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем команды Кариме Бензема.

«У Бензема долгая карьера, и он продолжает прогрессировать, — приводит слова Анчелотти Marca. — Карим стал лучше на поле и за его пределами как лидер. Он всегда был хорошим игроком, но сейчас стал лидером».

Также тренер поделился мнением о связке 34-летнего француза с потенциальными новичками команды, нападающими Килианом Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлином Холланом из дортмундской «Боруссии».

«Его возраст ничего не меняет. Карим останется важнейшим игроком «Реала», кто бы ни был его партнером», — сказал он.

В среду, 6 апреля, Бензема оформил хет-трик в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:1). В нынешнем сезоне нападающий забил 37 мячей и отдал 13 результативных передач в 36 матчах за «Реал». Контракт француза с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе и Холанн являются главными трансферными целями «Реала» во время летнего трансферного окна.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/04/08/624ff25d46163f364a8b456d.html
Карим Бензема
Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
Читайте также
«Выглядело глуповато». Как Карлсен выиграл самый сумасшедший турнир претендентов
ММА, который мы заслужили. Дана Борисова победила блогершу Диденко в бою с выдранными волосами и дряблым животиком
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
Клопп: «Гвардиола — лучший тренер в мире. Думаю, что мы все с этим согласимся»
Эвра — о Бензема: «Лучшая «девятка» в мире»
Экс-игрок «Интера» Серена: «Лукаку потерял уверенность в себе, а Бензема после ухода Роналду занял трон в «Реале»
Бензема признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Бензема невероятен, но он лишь повторил достижение Роналду. Теперь французу нужно выиграть Лигу чемпионов без португальской звезды
Сакки назвал стиль игры «Атлетико» под руководством Симеоне скучным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Испании: «Реал» — «Хетафе», «Леванте» — «Барселона» и другие матчи 31-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
4
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
15
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
20
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 - : -
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 24 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости