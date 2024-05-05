«Севилья» разгромила «Гранаду» в ла лиге

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«Севилья» на своем поле с крупным счетом обыграла «Гранаду» в матче 34-го тура испанской ла лиги — 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Маркоса Акуньи (11-я минута), Юссефа Эн-Несири (51-я) и Доди Лукебакио (80-я).

«Севилья» (41 очко) поднялась на 12-е место в ла лиге. «Гранада» (21) осталась предпоследней в турнирной таблице.

В параллельном матче «Альмерия» одержала вторую победу в текущем розыгрыше ла лиги, обыграв «Райо Вальекано» — 1:0.