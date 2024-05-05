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5 мая, 23:59

«Севилья» разгромила «Гранаду» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Севилья» на своем поле с крупным счетом обыграла «Гранаду» в матче 34-го тура испанской ла лиги — 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Маркоса Акуньи (11-я минута), Юссефа Эн-Несири (51-я) и Доди Лукебакио (80-я).

«Севилья» (41 очко) поднялась на 12-е место в ла лиге. «Гранада» (21) осталась предпоследней в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 34-й тур
05 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
3:0
Гранада

В параллельном матче «Альмерия» одержала вторую победу в текущем розыгрыше ла лиги, обыграв «Райо Вальекано» — 1:0.

Испания. Ла Лига. 34-й тур
05 мая, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
0:1
Альмерия

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Альмерия
ФК Гранада
ФК Райо Вальекано
ФК Севилья
0
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«Валенсия» дома уступила «Алавесу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 34 23 5 6 73-42 74
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 34 13 13 8 43-39 52
8
 Валенсия 34 13 8 13 37-39 47
9
 Вильярреал 34 12 9 13 56-58 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Алавес 34 11 8 15 32-38 41
12
 Севилья 34 10 11 13 45-46 41
13
 Осасуна 34 11 6 17 37-51 39
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Сельта 34 8 10 16 40-52 34
16
 Р. Вальекано 34 7 13 14 27-43 34
17
 Мальорка 34 6 14 14 27-40 32
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 34 4 9 21 36-64 21
20
 Альмерия 34 2 11 21 33-67 17
Результаты / календарь
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38 тур
3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
 0 : 2
4.05 15:00
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 2 : 0
4.05 17:15
Реал – Кадис
 3 : 0
4.05 19:30
Жирона – Барселона
 4 : 2
4.05 22:00
Мальорка – Атлетико
 0 : 1
5.05 15:00
Осасуна – Бетис
 0 : 2
5.05 17:15
Сельта – Вильярреал
 3 : 2
5.05 19:30
Валенсия – Алавес
 0 : 1
5.05 22:00
Р. Вальекано – Альмерия
 0 : 1
5.05 22:00
Севилья – Гранада
 3 : 0
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 18
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 25 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 24 1 6
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