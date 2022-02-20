«Реал» не планирует масштабных изменений в составе в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб сосредоточен на усилении линии атаки.

Отмечается, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и форвард «Боруссии» Эрлин Холанн являются главными трансферными целями «Реала» летом.

Также мадридцы могут приобрести двух полузащитников, но эти трансферы зависят от продаж нынешних игроков команды.