Президент ла лиги Тебас поздравил «Реал» с досрочным чемпионством

Президент ла лиги Хавьер Тебас отреагировал на досрочную победу «Реала» в чемпионате Испании сезона-2023/24.

«Поздравляю «Реал». Победа в ла лиге — это упорство, планирование, мастерство и совершенствование. Заслуженный титул для всех, кто является частью клуба и усердно работает ради таких моментов», — написал Тебас в соцсетях.

В субботу, 4 мая, «Барселона» проиграла «Жироне» в матче 34-го тура ла лиги (2:4) и лишилась шансов обойти «Реал» в турнирной таблице. Таким образом мадридский клуб досрочно стал чемпионом страны.

«Реал» выиграл примеру в 36-й раз в истории. У «Барсы» — 27 титулов, у «Атлетико» — 11.