«Реал» готов продлить контракт с Менди

Руководство «Реала» готовит предложение по новому контракту для 28-летнего защитника Ферлана Менди, сообщает Marca. Соглашение игрока заканчивается летом 2025 года

По данным источника, руководство команды довольно игрой футболиста и считает, что он заслужил новый контракт.

Кроме того, его попросил остаться лично главный тренер команды Карло Анчелотти

На данный момент «Реал» еще не сделал конкретного предложения для Менди.

Защитник перешел в мадридский клуб летом 2019 года из «Лиона». За это время он принял участие в 166 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и десятью результативными передачами.