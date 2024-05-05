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Сегодня, 12:59

«Реал» готов продлить контракт с Менди

Виктория Кравченко
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Руководство «Реала» готовит предложение по новому контракту для 28-летнего защитника Ферлана Менди, сообщает Marca. Соглашение игрока заканчивается летом 2025 года

По данным источника, руководство команды довольно игрой футболиста и считает, что он заслужил новый контракт.

Кроме того, его попросил остаться лично главный тренер команды Карло Анчелотти

На данный момент «Реал» еще не сделал конкретного предложения для Менди.

Защитник перешел в мадридский клуб летом 2019 года из «Лиона». За это время он принял участие в 166 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и десятью результативными передачами.

ФК Реал
Ферлан Менди
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 34 23 5 6 73-42 74
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 34 6 14 14 27-40 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
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3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
 0 : 2
4.05 15:00
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
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Реал – Кадис
 3 : 0
4.05 19:30
Жирона – Барселона
 4 : 2
4.05 22:00
Мальорка – Атлетико
 0 : 1
5.05 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
5.05 17:15
Сельта – Вильярреал
 - : -
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 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 25 2 3
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Домингуш Дуарте

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 15 1 3
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