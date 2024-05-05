Винисиус двумя словами отреагировал на досрочное чемпионство «Реала»

Звездный нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на досрочное чемпионство команды в ла лиге.

«Новая эра», — написал форвард в социальных сетях.

В субботу, 4 мая, «Барселона» проиграла «Жироне» в матче 34-го тура ла лиги (2:4) и лишилась шансов обойти «Реал» в турнирной таблице. Таким образом мадридский клуб досрочно стал чемпионом страны.