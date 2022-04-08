«Реал» примет «Хетафе» и «Леванте» против «Барселона» в 31-м туре чемпионата Испании

31-й тур чемпионата Испании по футболу.

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