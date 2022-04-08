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Сегодня, 09:45

Чемпионат Испании: «Реал» — «Хетафе», «Леванте» — «Барселона» и другие матчи 31-го тура

«Реал» примет «Хетафе» и «Леванте» против «Барселона» в 31-м туре чемпионата Испании
Сергей Ревенко
Корреспондент
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Футболисты «Барселоны» празднуют забитый мяч.
Фото Global Look Press

31-й тур чемпионата Испании по футболу.

Испания. Лига 1. 31-й тур
08 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Гранада
Испания. Лига 1. 31-й тур
09 апр, 15:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Бетис
Испания. Лига 1. 31-й тур
09 апр, 17:15. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Атлетико
Испания. Лига 1. 31-й тур
09 апр, 19:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Атлетик
Испания. Лига 1. 31-й тур
09 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Хетафе
Испания. Лига 1. 31-й тур
10 апр, 15:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Алавес
Испания. Лига 1. 31-й тур
10 апр, 17:15. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Сельта
Испания. Лига 1. 31-й тур
10 апр, 19:30. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
Реал Сосьедад
Испания. Лига 1. 31-й тур
10 апр, 22:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
Барселона
Испания. Лига 1. 31-й тур
11 апр, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Валенсия

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
4
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
15
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
20
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 - : -
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 24 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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