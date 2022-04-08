Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен ответил на вопрос о том, является ли Карим Бензема лучшим нападающим в истории национальной команды.

«Это открытый вопрос, — приводит слова Ротена RMC Sport. — Бензема не чемпион Европы и не чемпион мира. Карим выиграл Лигу наций, но этого мало. Легенд не так много. С другой стороны, мы можем сказать, что он входит в число лучших. Его игра за «Реал» сейчас — это невероятно».

По мнению экс-полузащитника, с шансами «Реала» на победу в ла лиге и Лиге чемпионов нынешний сезон может стать невероятным для 34-летнего француза.

«Карим должен выиграть что-то со сборной, чтобы его называли лучшим французским нападающим в истории. То, что Бензема делает в «Реале», возможно, самом престижном клубе мира, — это невероятно. Он стал наследником Роналду. Не хочу его недооценивать, но в словах нужна точность. Память не должна быть короткой. Равных Платини нет. Мишель — лучший игрок поколения. Есть еще и Анри, который побеждал со сборной. Бензема в «Реале» повторяет достижения Рауля. Это хороший пример, потому что Рауль ничего не выиграл со сборной. Называем ли мы его лучшим испанским игроком?» — сказал он.

В нынешнем сезоне Бензема забил 37 мячей и отдал 13 результативных передач в 36 матчах за «Реал». Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.