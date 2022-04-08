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Ротен: «То, что Бензема делает в «Реале» — невероятно. Он стал наследником Роналду»

Ротен назвал Бензема наследником Роналду в «Реале»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен ответил на вопрос о том, является ли Карим Бензема лучшим нападающим в истории национальной команды.

«Это открытый вопрос, — приводит слова Ротена RMC Sport. — Бензема не чемпион Европы и не чемпион мира. Карим выиграл Лигу наций, но этого мало. Легенд не так много. С другой стороны, мы можем сказать, что он входит в число лучших. Его игра за «Реал» сейчас — это невероятно».

По мнению экс-полузащитника, с шансами «Реала» на победу в ла лиге и Лиге чемпионов нынешний сезон может стать невероятным для 34-летнего француза.

«Карим должен выиграть что-то со сборной, чтобы его называли лучшим французским нападающим в истории. То, что Бензема делает в «Реале», возможно, самом престижном клубе мира, — это невероятно. Он стал наследником Роналду. Не хочу его недооценивать, но в словах нужна точность. Память не должна быть короткой. Равных Платини нет. Мишель — лучший игрок поколения. Есть еще и Анри, который побеждал со сборной. Бензема в «Реале» повторяет достижения Рауля. Это хороший пример, потому что Рауль ничего не выиграл со сборной. Называем ли мы его лучшим испанским игроком?» — сказал он.

В нынешнем сезоне Бензема забил 37 мячей и отдал 13 результативных передач в 36 матчах за «Реал». Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/equipe-de-france/benzema-est-il-le-meilleur-attaquant-francais-de-l-histoire-le-debat-de-rothen-et-larque_AV-202204070609.html
Карим Бензема
Криштиану Роналду
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 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
4
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
15
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
20
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
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8.04 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 - : -
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
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Р. Вальекано – Валенсия
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Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

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Бетис

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Гомес Рауль де Томас

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Усман Дембеле

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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