Бекхэм поздравил Беллингема с победой в чемпионате Испании

Бывший форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поздравил нападающего «Реала» с чемпионством Испании. 4 мая мадридцы досрочно стали победителями ла лиги.

«Чемпионы Испании. Хала Мадрид!» — написал Беллингем под фото.

«Молодец, приятель. Чемпионы», — написал Бекхэм.

За «Реал» 20-летний хавбек принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 10 голевых передач. Контракт Беллингема с «Реалом» рассчитан до 2029 года.