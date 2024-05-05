Лошадь Анчелотти «Гала Реал» выиграла скачки в Париже на следующий день после победы «Реала» в ла лиге

Лошадь главного тренера «Реала» Карло Анчелотти победила на турнире на Приз Дианы, сообщает Marca.

Кобыла по кличке «Гала Реал» выиграла в гонке на дистанции 2200 метров на ипподроме Лоншан в Париже. Призовой фонд соревнований был 27 500 евро. «Гала Реал» победила за день до триумфа «Реала» в чемпионате Испании.

Скачки на приз Дианы являются одними из самых престижных во Франции и проводятся с 1843 года.