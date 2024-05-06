«В «Реал Сосьедад» заявили, что не собираются отдавать Захаряна в аренду

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил об отсутствии планов у клуба отдавать российского полузащитника Арсена Захаряна в аренду.

«Мы рассчитываем на Арсена. Не в наших планах отдавать Захаряна в аренду этим летом», — сказал Мундуате Sport24.

Летом 2023 года Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» за 13 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний хавбек отыграл 36 матчей во всех турнирах за испанский клуб, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.