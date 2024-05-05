Анчелотти — о победе «Реала» в ла лиге: «Мы очень счастливы, управлять этой командой было легко»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после победы в чемпионате Испании.

В субботу, 4 мая, «Барселона» проиграла «Жироне» в матче 34-го тура ла лиги (2:4) и лишилась шансов обойти «Реал» в турнирной таблице. Таким образом мадридский клуб досрочно стал чемпионом страны.

«Мы очень счастливы. Это была заслуженная победа. Мы хотели бы отпраздновать это событие вместе со всеми болельщиками, но они понимают, что в среду нам предстоит очень важное испытание. Мы хотим хорошо подготовиться, чтобы порадовать их, и вместе отпразднуем титул на выходных», — приводит пресс-служба клуба слова Анчелотти.

Также тренер рассказал, что стало ключевым фактором победы команды в чемпионате.

«Управлять этой командой было легко, потому что в ней много обязательств, мало эго, все помогают друг другу и дружат. У нас хорошие условия, и эти характеристики позволили нам победить», — добавил он.

8 мая «Реал» сыграет с «Баварией» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами завершилась ничьей (2:2).