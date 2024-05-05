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Сегодня, 16:56

«Бетис» в большинстве победил «Осасуну» в матче ла лиги

Руслан Минаев
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«Бетис» на выезде обыграл «Осасуну» в матче 34-го тура ла лиги — 2:0.

У севильцев голы забивали Айозе Перес и Пабло Форналс.

Памплонцы с 26-й минуты играли вдесятером — прямую красную карточку получил Хон Монкайола. Спустя 15 минута был удален главный тренер «Осасуны» Ягоба Аррасате.

«Бетис» набрал 52 очка и занимает 7-е место в таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (39), которая потерпела четвертое поражение подряд, занимает 11-ю строчку.

Испания. Ла Лига. 34-й тур
05 мая, 15:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
0:2
Бетис

ФК Бетис
ФК Осасуна
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 34 23 5 6 73-42 74
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 34 13 13 8 43-39 52
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Осасуна 34 11 6 17 37-51 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 34 6 14 14 27-40 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
 0 : 2
4.05 15:00
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 2 : 0
4.05 17:15
Реал – Кадис
 3 : 0
4.05 19:30
Жирона – Барселона
 4 : 2
4.05 22:00
Мальорка – Атлетико
 0 : 1
5.05 15:00
Осасуна – Бетис
 0 : 2
5.05 17:15
Сельта – Вильярреал
 - : -
5.05 19:30
Валенсия – Алавес
 - : -
5.05 22:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
5.05 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 18
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 25 2 3
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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