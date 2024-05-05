«Бетис» в большинстве победил «Осасуну» в матче ла лиги

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«Бетис» на выезде обыграл «Осасуну» в матче 34-го тура ла лиги — 2:0.

У севильцев голы забивали Айозе Перес и Пабло Форналс.

Памплонцы с 26-й минуты играли вдесятером — прямую красную карточку получил Хон Монкайола. Спустя 15 минута был удален главный тренер «Осасуны» Ягоба Аррасате.

«Бетис» набрал 52 очка и занимает 7-е место в таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (39), которая потерпела четвертое поражение подряд, занимает 11-ю строчку.