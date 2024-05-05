Хави поздравил «Реал» с чемпионством
Главный тренер «Барселоны» Хави после матча 34-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (2:4) прокомментировал досрочное чемпионство «Реала» в ла лиге.
«Хочу поздравить мадридский «Реал», он набрал больше очков, чем остальные. И надо поздравить «Жирону», которая сыграла очень хорошо. Я поздравляю «Жирону», — приводит слова Хави Marca.
После поражения от «Жироны» команда Хави с 73 очками опустилась на третье место в ла лиге. Кроме того, поражение «Барселоны» позволило «Реалу» досрочно гарантировать себе чемпионский титул.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|34
|27
|6
|1
|74-22
|87
|
2
|Жирона
|34
|23
|5
|6
|73-42
|74
|
3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70-43
|73
|
4
|Атлетико
|34
|21
|4
|9
|63-39
|67
|
5
|Атлетик
|34
|17
|10
|7
|55-33
|61
|
6
|Р. Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48-35
|54
|
7
|Бетис
|33
|12
|13
|8
|41-39
|49
|
8
|Валенсия
|33
|13
|8
|12
|37-38
|47
|
9
|Вильярреал
|33
|12
|9
|12
|54-55
|45
|
10
|Хетафе
|34
|10
|13
|11
|41-47
|43
|
11
|Осасуна
|33
|11
|6
|16
|37-49
|39
|
12
|Алавес
|33
|10
|8
|15
|31-38
|38
|
13
|Севилья
|33
|9
|11
|13
|42-46
|38
|
14
|Лас-Пальмас
|34
|10
|7
|17
|30-43
|37
|
15
|Р. Вальекано
|33
|7
|13
|13
|27-42
|34
|
16
|Мальорка
|34
|6
|14
|14
|27-40
|32
|
17
|Сельта
|33
|7
|10
|16
|37-50
|31
|
18
|Кадис
|34
|4
|14
|16
|23-49
|26
|
19
|Гранада
|33
|4
|9
|20
|36-61
|21
|
20
|Альмерия
|33
|1
|11
|21
|32-67
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.05
|22:00
|
Хетафе – Атлетик
|0 : 2
|4.05
|15:00
|
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
|2 : 0
|4.05
|17:15
|
Реал – Кадис
|3 : 0
|4.05
|19:30
|
Жирона – Барселона
|4 : 2
|4.05
|22:00
|
Мальорка – Атлетико
|0 : 1
|5.05
|15:00
|
Осасуна – Бетис
|- : -
|5.05
|17:15
|
Сельта – Вильярреал
|- : -
|5.05
|19:30
|
Валенсия – Алавес
|- : -
|5.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Альмерия
|- : -
|5.05
|22:00
|
Севилья – Гранада
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|18
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|17
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|11
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|25
|2
|3
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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