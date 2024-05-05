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Начо: «Выиграть чемпионат с «Реалом» — это великолепно, но сделать это в качестве капитана — еще лучше»

Алина Савинова
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Капитан и защитник «Реала» Начо Фернандес рассказал о своих впечатлениях от победы команды в чемпионате Испании.

«Мы очень счастливы. В лигах трудно побеждать, это работа и жертвы команды на протяжении всего пути. Давайте насладимся этим и подумаем о следующей среде — нас ждет отличный матч. Я бы солгал вам, если бы сказал, что, когда был маленьким, я не мечтал выиграть лигу в качестве капитана. Это чувство, которое мне очень хотелось испытать в этом году. Это была моя мечта. Выиграть чемпионат с «Реалом» — это нечто великолепное, но сделать это в качестве капитана — еще лучше», — приводит пресс-служба клуба слова Фернандеса.

В субботу, 4 мая, «Барселона» проиграла «Жироне» в матче 34-го тура ла лиги (2:4) и лишилась шансов обойти «Реал» в турнирной таблице. Таким образом мадридский клуб досрочно стал чемпионом страны.

«Реал» выиграл примеру в 36-й раз в истории. У «Барсы» — 27 титулов, у «Атлетико» — 11.

Источник: https://www.realmadrid.com/es-ES/noticias/futbol/primer-equipo/actualidad/declaraciones-nacho-liga-36-04-05-2024
Футбол
ФК Реал
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Анчелотти — о победе «Реала» в ла лиге: «Мы очень счастливы, управлять этой командой было легко»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 34 23 5 6 73-42 74
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 34 6 14 14 27-40 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
 0 : 2
4.05 15:00
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 2 : 0
4.05 17:15
Реал – Кадис
 3 : 0
4.05 19:30
Жирона – Барселона
 4 : 2
4.05 22:00
Мальорка – Атлетико
 0 : 1
5.05 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
5.05 17:15
Сельта – Вильярреал
 - : -
5.05 19:30
Валенсия – Алавес
 - : -
5.05 22:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
5.05 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 18
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 25 2 3
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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