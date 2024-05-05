Начо: «Выиграть чемпионат с «Реалом» — это великолепно, но сделать это в качестве капитана — еще лучше»

Капитан и защитник «Реала» Начо Фернандес рассказал о своих впечатлениях от победы команды в чемпионате Испании.

«Мы очень счастливы. В лигах трудно побеждать, это работа и жертвы команды на протяжении всего пути. Давайте насладимся этим и подумаем о следующей среде — нас ждет отличный матч. Я бы солгал вам, если бы сказал, что, когда был маленьким, я не мечтал выиграть лигу в качестве капитана. Это чувство, которое мне очень хотелось испытать в этом году. Это была моя мечта. Выиграть чемпионат с «Реалом» — это нечто великолепное, но сделать это в качестве капитана — еще лучше», — приводит пресс-служба клуба слова Фернандеса.

В субботу, 4 мая, «Барселона» проиграла «Жироне» в матче 34-го тура ла лиги (2:4) и лишилась шансов обойти «Реал» в турнирной таблице. Таким образом мадридский клуб досрочно стал чемпионом страны.

«Реал» выиграл примеру в 36-й раз в истории. У «Барсы» — 27 титулов, у «Атлетико» — 11.