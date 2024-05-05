«Атлетико» готов предложить Гризманну новый контракт с увеличением зарплаты

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может продлить контракт с командой, сообщает AS.

По информации источника, клуб дал понять стороне футболиста, что он может оставаться в «Атлетико» столько, сколько захочет, подчеркнув, что он является легендой клуба.

Утверждается, что 33-летнему французу предложат новый контракт с увеличением зарплаты. Его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 44 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 8 результативных передач.