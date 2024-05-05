«Атлетико» готов предложить Гризманну новый контракт с увеличением зарплаты
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может продлить контракт с командой, сообщает AS.
По информации источника, клуб дал понять стороне футболиста, что он может оставаться в «Атлетико» столько, сколько захочет, подчеркнув, что он является легендой клуба.
Утверждается, что 33-летнему французу предложат новый контракт с увеличением зарплаты. Его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до 2026 года.
В текущем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 44 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 8 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|34
|27
|6
|1
|74-22
|87
|
2
|Жирона
|34
|23
|5
|6
|73-42
|74
|
3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70-43
|73
|
4
|Атлетико
|34
|21
|4
|9
|63-39
|67
|
5
|Атлетик
|34
|17
|10
|7
|55-33
|61
|
6
|Р. Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48-35
|54
|
7
|Бетис
|33
|12
|13
|8
|41-39
|49
|
8
|Валенсия
|33
|13
|8
|12
|37-38
|47
|
9
|Вильярреал
|33
|12
|9
|12
|54-55
|45
|
10
|Хетафе
|34
|10
|13
|11
|41-47
|43
|
11
|Осасуна
|33
|11
|6
|16
|37-49
|39
|
12
|Алавес
|33
|10
|8
|15
|31-38
|38
|
13
|Севилья
|33
|9
|11
|13
|42-46
|38
|
14
|Лас-Пальмас
|34
|10
|7
|17
|30-43
|37
|
15
|Р. Вальекано
|33
|7
|13
|13
|27-42
|34
|
16
|Мальорка
|34
|6
|14
|14
|27-40
|32
|
17
|Сельта
|33
|7
|10
|16
|37-50
|31
|
18
|Кадис
|34
|4
|14
|16
|23-49
|26
|
19
|Гранада
|33
|4
|9
|20
|36-61
|21
|
20
|Альмерия
|33
|1
|11
|21
|32-67
|14
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.05
|22:00
|
Хетафе – Атлетик
|0 : 2
|4.05
|15:00
|
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
|2 : 0
|4.05
|17:15
|
Реал – Кадис
|3 : 0
|4.05
|19:30
|
Жирона – Барселона
|4 : 2
|4.05
|22:00
|
Мальорка – Атлетико
|0 : 1
|5.05
|15:00
|
Осасуна – Бетис
|- : -
|5.05
|17:15
|
Сельта – Вильярреал
|- : -
|5.05
|19:30
|
Валенсия – Алавес
|- : -
|5.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Альмерия
|- : -
|5.05
|22:00
|
Севилья – Гранада
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|18
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|17
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|11
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|25
|2
|3
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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