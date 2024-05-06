Беллингем заявил, что влюблен в «Реал»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал о деталях своего перехода в мадридский клуб.

«Люди говорят о деньгах и всем таком, но я бы никогда не стал играть за клуб, в который не влюбился», — цитирует Беллингема Madrid Universal.

За «Реал» 20-летний хавбек принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 10 голевых передач. Контракт Беллингема с «Реалом» рассчитан до 2029 года.

4 мая «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.