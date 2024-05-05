Рамос поздравил «Реал» с досрочным чемпионством Испании

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос поздравил «Реал», который гарантировал себе чемпионство в ла лиге.

Вчера, 4 мая, мадридцы обыграли «Кадис» (3:0). Отрыв от конкурентов составляет 13 очков за четыре тура до финиша.

«Поздравляю «Реал» Мадрид, который продолжает творить историю. 36», — написал в социальных сетях экс-капитан команды.

Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год.