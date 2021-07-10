Масштабный разговор с 57-летним специалистом, который 8 июля покинул пост главного тренера сборной России.

У национальной команды под руководством Черчесова случалось разное. Невыход из групп на Кубке конфедераций-2017 и Евро-2020, триумфальный четвертьфинал ЧМ-2018, 0:5 в Белграде и героическая победа над Испанией. Но в любой ситуации Станислав Саламович оставался уверенным в себе и своей футбольной правоте. Ничего не изменилось и теперь, после ухода из сборной, — мы видели перед собой не рохлю, а имеющего мнение по любому вопросу человека.

— Давайте договоримся следующим образом, — начал Черчесов. — На данный момент я не стану подробно описывать ситуацию, связанную с моим уходом из сборной. Для этого еще будет время. Сейчас же могу сказать, что 8 июля мы пообщались с президентом РФС Александром Дюковым и совместно договорились о том, что наш тренерский штаб завершает работу в национальной команде.

Отмечу, что это не увольнение в чистом виде. Более того, все задачи, которые были прописаны в моем договоре с РФС, мы выполнили. Просто на сегодняшний день это оптимальное решение — и для руководства, и для тренерского штаба. Лучшее ли для команды — сказать не готов. Это покажет время.

Но в любом случае такие непростые шаги не могут перечеркнуть все позитивное, что было у нас в период сотрудничества с нынешним руководством РФС. Со своей стороны еще раз благодарю Александра Дюкова, Александра Алаева и приглашавшего меня в сборную Виталия Мутко за конструктивную работу в течение этих пяти лет.

В четверг я уже выступил с заявлением, в котором поблагодарил футболистов, персонал сборной, РФС и многочисленных болельщиков, а также пожелал успехов штабу, который станет работать с командой после нас.

В пятницу мы оперативно закрыли вопросы, связанные с расторжением контракта. Теперь у меня впереди отдых. В частности, на какое-то время полечу домой, в Осетию. А что касается дальнейших профессиональных планов, то все о них непременно узнают — когда появится конкретная информация.

Станислав Черчесов. Фото AFP

«Шпагатик»

— Со дня матча с Данией прошло уже три недели, эмоции улеглись. Что сейчас чувствуете: злость, досаду, разочарование, усталость, облегчение от того, что все закончилось, надежду?

— Когда задают такой вопрос, моему ответу часто никто не верит. В том формате, в котором большинство себе подобное представляет, такого происходить не должно — эмоции, прочие похожие моменты... Турнир для нас завершился, после возвращения, прямо в 6.45 утра, провели в Новогорске собрание, спокойно поговорили, я поблагодарил команду. Естественно, досада присутствовала, ведь болельщики нас поддерживали и ждали другого результата. Да и сами футболисты понимали, что могли добиться большего.

От того, что буду злиться, расстраиваться и тем более переживать, ничего не поменяется. Каждый день после прилета из Копенгагена ходил на работу, анализировал выступление на Евро, выступил перед техкомом РФС — то есть выполнил определенную обязательную программу. Отсматривали наши игры на чемпионате Европы, какие-то вещи с помощниками для себя отмечали — шел нормальный процесс, происходящий, наверное, с любым тренерским штабом.

— И каковы первые выводы после более глубокого анализа?

— Начну вот с какого аспекта. Несколько раз читал мнения, что у России — возрастная команда. А на самом деле на Евро состав был в среднем на два года моложе, чем на чемпионате мира-2018. Десять человек — 22,1 года, шестеро — 26,2, остальные — за 30 лет. И почему-то никто не задается вопросом, как это делалось и для чего. Все происходит естественным образом, но нынешний вариант сборной еще не прошел определенный путь. Например, у датчан случилось несчастье с Эриксеном, что еще больше объединило коллектив.

Понятно, что необходимо и давать результат сегодня, и о будущих целях не забывать. Но смотрите: когда я принял национальную команду после Евро-2016, то на том турнире только Головин находился в статусе молодого и перспективного, а сейчас таких целых десять. Нам вместе еще предстояло пережить какие-то моменты, причем я, как главный тренер, должен был ограждать ребят от негатива.

Из-за ковида цикличность соревнований нарушилась, мы попали в совсем новую для всех ситуацию: турниры — отбор на ЧМ, Евро — идут один за другим, и ты вынужден менять что-то на ходу, делать такой «шпагатик». Ну вот мы и делали. (Улыбается.)

— Но есть ощущение, что те, кто заменил лидеров-2018 Игнашевича, Акинфеева, Самедова, пока к такой роли не готовы?

— Есть революционная ситуация — «верхи не могут, низы не хотят». Переформулирую применительно к футболу: кто-то уходит, а те, кто появляются на смену, еще не до конца способны себя раскрыть. По мановению волшебной палочки ничего не происходит — как бы ты игроку ни доверял. Должно пройти какое-то время, чтобы что-то заработало. С одной стороны, Евро — большой турнир, с другой — необходимо было осуществлять определенные назревшие перемены, чтобы еще думать о будущем. Что мы и делали.

— Вы говорите, что одна из задач тренера — ограждать футболистов от негатива. Это один из главных мотивов, по которому вы решили дать большую пресс-конференцию?

— Естественно. Это же видно, разве нет? Кстати, на Евро могли отправиться Захарян и Мостовой. Мы последовательны — если увидели, что Мухин уже готов помогать, то сразу привлекли его. Максим ведь ни одной секунды не провел за молодежную сборную — возможно, и не проведет в дальнейшем, выступал только за первую.

Если что-то декларировали, то так и поступали. Говорили, что не станем «вырывать» людей из молодежки, разрушать ее коллектив, — взяли ребят оттуда только после окончания чемпионата Европы-2021. Но и не тянули с этим. В итоге на взрослый Евро ездили Сафонов, Дивеев, Макаров, Евгеньев. А тот же Захарян выбыл только из-за болезни.

Могу только повторить: зачем раньше времени брать кого-то, если он тебе пока не помощник? Так и поступали.

— А Семенов — помощник?

— Андрей прошел с нами весь отборочный цикл, внес свой вклад в выход в финальный турнир. А игроки из молодежки? Вот и ответ.

— Кстати, в какой момент приняли решение, что Семенов не выйдет во 2-м туре против Финляндии? Сразу же после его ошибки против бельгийцев, после финального свистка той встречи, на следующий день, непосредственно перед матчем с Суоми?

— Промахи допускают все, иначе не бывает, это спорт, футбол. Главное — как человек реагирует на них, что происходит потом, как дальше игра сложилась, как себя чувствует футболист, не появился ли у него дискомфорт. Сопоставляли все это, а уже затем принимали решение.

Допустим, поставили бы на Бельгию Сафонова и Дивеева. Так вы сами первыми спросили бы: зачем кидаете молодых на амбразуру? Все время подчеркивал: для начала людей нужно подготовить, подвести — и чтобы они почувствовали себя полноценными членами сборной, и чтобы для команды польза была.

— Почему Шунину не удалось преодолеть стартовый мандраж?

— Мы понимали, что произошло против Бельгии: у вратаря не получилось, после матча видели определенные проблемы — значит, на поле в следующей встрече вышли те, кто лучше готовы. Это команда — кто-то оказывается в запасе, кто-то в старте, причем иногда по тактическим соображениям. Начинали же Евро с опытными футболистами, которые выступали в отборе. В конце концов, Антон лучше ответит на этот вопрос. Хотя не будем забывать, что целую серию матчей за сборную Шунин провел достойно.

Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кто хотел меня понять на пресс-конференции, тот понял

— Ваша пресс-конференция вызвала большой резонанс. Хватало и негативных отзывов. Не жалеете, что организовали ее?

— Нет-нет. Есть вопрос — есть ответ. А есть ситуации, когда, допустим, говоришь с хорошо знакомыми журналистами — и остальные скажут: «Ну конечно, вот как красиво все они там вместе нарисовали». Когда же ты в прямом эфире, то такое никому в голову не придет. Тебя все видят, слышат интонации. Идет натуральное, естественное общение. И это правильно.

— Вам не показалось, что в какой-то момент тот разговор со СМИ перерос в атаку СМИ на вас?

— Вы называете это атакой, а я — обычной ситуацией для тренера. Единственное, могу ответить только за свои слова, а вот кто как их воспринял и интерпретировал — каждый знает сам.

— Вас не удивило, что после пресс-конференции было много отзывов, мол, аргументация Черчесова осталась непонятной?

— Вот вам лично что-то из моих ответов оказалось непонятным? Раз понятно, видимо, вы хотели слушать и понимать.

— Одна из претензий — слишком много военной тематики. «Мы на передовой», «штабные офицеры», «выполнять команды». Речь же все-таки об игре.

— Это же просто аналогии. Я мог использовать другие. Например, сказать: есть теоретики, а есть практики. Но это избито, мне показался более точным другой вариант: кто рисует карты в штабах и знает о происходящем на фронте только из докладов, не поймет того, кто на поле боя. У монитора рисовать стрелочки легко, мол, сюда выпустим игрока и выиграем, но это мне напоминает штабных офицеров. Действующие тренеры занимаются практикой, это гораздо сложнее теории.

— Вы использовали словосочетание «полевой командир», но в последние десятилетия это выражение ассоциируется с незаконными формированиями.

— Вот видите, кто-то пытается понять смысл, что я хочу сказать, а кто-то цепляется к словам. Суть, мне кажется, была совершенно понятной — речь о командире, который вместе со своими бойцами выходит на поле боя. В этом и прелесть прямого эфира, что не всегда подберешь точное словосочетание. Все-таки это вы лингвисты, а не я. Кто хотел, тот понял сказанное. Если кто-то не понял, то я тут уже ничего не могу изменить. Но тем не менее примем во внимание на будущее, чтобы нас четче понимали.

— Считаете, есть какая-то доля вашей вины в том, что не все вас поняли?

— Я отвечал так, как думаю. Не лукавил. На мой взгляд, лучше прийти и постараться донести свою позицию, даже если не все ее поймут, чем держать болельщиков вообще в неведении.

Вопросы Шнякина и Губерниева

— Из всех претензий, которые прозвучали, две показались здравыми. Первая — от Дмитрия Шнякина. Он задал вопрос о ваших ошибках, а вы ответили: «Смотря что понимать под ошибками... Вот вы знаете, за что я ругал игроков после Бельгии? За то, что желтых карточек не было. Не за передачи, не за удары или голы. Но не может быть такого, чтоб без желтых, понимаете?» Получилось, что ушли от ответа.

— Тоже издержки прямого эфира, где с одного перепрыгиваешь на другое. Вопрос про ошибки — очень частый, мне порой ставят в вину, что я их не признаю. Но это не потому, что я такой невосприимчивый, а потому, что это вообще неправильный подход. Болельщики судят постфактум, и это нормально. Выпустил Иванова, а надо было Сидорова — ошибся. Но я же оцениваю футболистов в текущий момент времени, учитываю все факторы, чтобы определить состав. И выпускаю 11 сильнейших на конкретный матч против конкретного соперника, на мой взгляд. Потом у кого-то может что-то не пойти, такое бывает, делаем замену. И как это воспринимать?

— И, к примеру, выход Черышева в матче с Бельгией, которому потребовалась обратная замена, тоже не ошибка?

— Конечно, нет. У нас выбывают слева два футболиста — Жирков получил травму, Кузяев поучаствовал в жестком столкновении, — при этом мы уступаем в счете, надо отыгрываться, а Мостовой в отличной форме уехал из сборной из-за коронавируса. Кого я должен выпустить в такой момент? Конечно, Черышева. Это его позиция, он футболист хорошего класса, прошел с нами сборы, пусть и не полностью. Но игрок готов — как его не выпустить? Другое дело, что у Дениса не все получилось, плюс мы перестроились в центре на ромб, где Черышеву нет места. Потребовалась обратная замена. Однако выпустить его на поле не было ошибкой, это — логичное и разумное решение, а обратная замена носила чисто тактический характер.

— Со Шнякиным разобрались. Второй момент — Дмитрий Губерниев спросил: «Как будем выходить из кризиса?» Вопрос не праздный, а ваш ответ показался уходом от него. Вы сказали: «Мы выйдем из кризиса, если Дима Губерниев мне поможет. Надо быть объективным. Ситуацию меняет не один человек».

— Не могу отвечать на один и тот же вопрос по сто раз. Меня и про отставку спросили десять раз, словно люди не присутствовали, когда я ответил на него в первый раз. Всю пресс-конференцию как раз и говорил о том, как мы будем выходить из кризиса. Надо было в сто первый раз повторить: «У нас идет перестройка команды, мы серьезно обновляем состав»? Для многих сбор перед Евро стал первым настоящим со сборной, они сделали огромный шаг вперед.

Надеюсь, обновленная команда и без меня продолжит расти. После ухода Акинфеева, Игнашевича, Самедова, Дзагоева, Габулова в коллективе будут все громче проявлять себя новые лидеры. Как еще можно выбраться из кризиса? Только работать и прогрессировать. Да, сейчас у сборной переходный этап, но он бывает у каждой команды. Мне кажется, было бы странно повторять все размышления по десятому кругу, поэтому ответ был отчасти шутливым. Но только отчасти. Сборной действительно нужна поддержка. По одному никто не выйдет из кризиса. Только все вместе.

А где были Украина, Дания, Чехия, Италия во время ЧМ-2018? Команда должна созреть.

— Черышев, Зобнин, Дзюба — лидеры ЧМ-2018 — на Евро выглядели хуже. Денис в Испании часто травмирован, а Роман и Артем сдали вслед за ослаблением позиций РПЛ?

— У нас есть все цифры по сборам перед Кубком конфедераций, который прошел Зобнин, перед ЧМ-2018, перед Евро, мы можем сравнивать. К ним, как и к другим футболистам, нет никаких вопросов по подготовке. Давайте не будем забывать, что на поле выходит команда. И говорить надо о ней. Перед ЧМ-2018 мы сделали Команду, хотя на определенном отрезке не могли выиграть 7 матчей. Сейчас были на пути формирования новой Команды. Она не делается по щелчку пальцев, здесь много факторов, все детали должны притереться. И я не случайно говорил о том, что мы не виделись из-за коронавируса целый год. Для каких-то команд, которые не потеряли лидеров, это может быть не столь болезненно, но на нашем этапе было очень важно.

Тому же Зобнину я звонил после турнира. Нужно было его поддержать. Чтобы он для себя какие-то заметки оставил, а с другой стороны — не зацикливался на случившемся, двигался вперед.

Кстати, и с Шуниным, и Семеновым были диалоги. Не по горячим следам, а после Финляндии. И на них тоже рассчитывали, надеясь пройти в плей-офф. Никто не знает, как менялась бы кадровая ситуация. У нас то один ломался, то другой, то из-за теста на коронавирус Мостовой уезжал. Джикия в игре с Бельгией получил повреждение, практически не тренировался между матчами. Игроки знают, что надо принимать ситуацию. Сегодня тебя подменил партнер, завтра — ты его.

В команде была по-настоящему хорошая атмосфера. Конечно, другая по сравнению с ЧМ-2018, как я прочитал в вашем интервью с Самедовым. Но это не значит, что плохая. Просто игроки поменялись, тогда было больше опытных. Сейчас больше молодежи.

Игорь Дивеев, Артем Дзюба, Максим Мухин. Фото Getty Images

— Вы сказали, что работу нельзя назвать неудовлетворительной, только результат. Все верно?

— Вы же понимаете смысл ответа. Вся сборная вместе с тренерским штабом честно делала свою работу. Как саму работу можно назвать плохой? Работа была качественной и продуктивной. И она поможет команде в дальнейшем, она росла на сборах, мы это видели. Но результата по тем или иным причинам достичь не удалось. Тут вопросов нет. Вот результат — неудовлетворительный.

— В подготовке к Евро что-то меняли по сравнению с ЧМ-2018?

— Базовые вещи остались теми же, но какие-то нюансы меняли, конечно. К примеру, если тогда четыре процента времени уделили стандартам, то теперь — почти семь. Потому что все три соперника по группе хорошо их используют, а у нас были определенные нюансы. Если вы обратили внимание, то ни в одном матче не было проблем после стандартов у наших ворот. Датчане чехам забили таким образом, а нам — нет.

С Бельгией и Финляндией играли каждый с каждым, как обычно, а в третьем матче действовали зонно. Впервые. Потому что датчане хорошо меняются и делают блоки. Чтобы не вышло как со Словакией, когда случились «обнимашки» (Фернандеса и Джикии. — Прим. «СЭ»). Но понятно, что когда результат негативный, то на такие детали внимания никто не обращает.

— Почему Украина, Венгрия, Швейцария, Чехия — сборные, примерно сопоставимые по уровню футбола, выглядели поинтереснее России?

— Украина, Чехия, Венгрия вообще не участвовали на ЧМ-2018. Швейцария и Дания дошли до 1/8 финала. А у нас вся страна была в восторге. Теперь их сборные дозрели, выступили увереннее. При этом я не сказал бы, что Венгрия играла очень красиво, — качественно оборонялась, но не вышла из группы. Мы Венгрию в Лиге наций в гостях обыграли, а дома сделали ничью — при том, что судья не дал явный пенальти.

— Не сказать, чтобы с теми же немцами венгры так уж окопались. Два забили, до последних минут вели в счете... И все-таки, если говорить о нынешнем турнире, почему мы не играли как условные чехи?

— Всему свое время. У нас в 2018 году команда подготовилась и дошла до четвертьфинала, а Чехия на тот чемпионат мира вообще не попала. Может, для них это был промежуточный турнир, и их поколение созрело именно сейчас. А у нас, возможно, сейчас как раз этап, который чехи прошли несколько лет назад. Видите, сколько новых игроков появилось на сборе. Так ведь тоже бывает!

— Вы хотите сказать, что этот Евро для сборной России — промежуточный между ЧМ-2018 и Катаром, а также дальнейшими турнирами?

— Не промежуточный, ну как еще объяснить?! Просто у каждой сборной, каждого ее поколения — свое время, когда она достигает пика. А затем наступает период перестройки.

— После техкома вышло заявление, в котором вы отметили, что не хватило куража и эмоций. Нам тоже так показалось. Можете объяснить, почему так вышло?

— Каждой команде нужно прожить свою историю. У нее должна сформироваться вера в себя, в свои силы. Это невозможно внушить, это формируется само по себе, естественным путем. Мы отобрались на почти домашний чемпионат Европы. А если бы этого не случилось, как бы это выглядело? Задачу по выходу на чемпионат Европы сборная России выполнила.

— Никто не говорит, что его не уважают. Но мы уже не можем жить тем отбором, он закончился почти два года назад. Почему все-таки не было того заряда, который был на ЧМ-2018?

— Уровень турнира оставляет отпечаток на каждом. На ком-то больше, на ком-то меньше. Мы не давили на игроков. Играем уже который турнир, и для нас это нормальное рабочее состояние. Но если сразу начинаем с 0:1 — возможно, это и сказывается на дальнейшем. Хотя начали игру с бельгийцами хорошо, спокойно. В любой игре может быть момент, когда все резко разворачивается не в твою пользу. И надо находить силы и ресурсы, чтобы эту ситуацию переламывать.

Понятно, соперники бывают разного уровня. Один оппонент дает такую возможность, и ты сам этим пользуешься. А с той же Бельгией по той или иной причине у нас это не получилось. Естественно, это расстраивает.

— А всего одна волевая победа за без малого пять лет в сборной не расстраивает?

— Есть закономерность. Мы хорошая команда и не так часто проигрываем, поэтому волевых побед и нет. Так ведь тоже можно ситуацию развернуть. Статистика — такая вещь, которую можно трактовать по-всякому. А сколько было волевых ничьих, когда мы проигрывали и отыгрывались? Выходит, что мы, пропуская, всегда проигрываем — но это не так. Да и волевую победу над теми же французами, испанцами или бразильцами одержать сложно.

Артем Дзюба. Фото AFP

Если Дзюба максимально выкладывается, нет необходимости предъявлять ему какие-то претензии

— Вы говорите о хорошей атмосфере в команде. Но не было ли ощущения, что все слишком тихо-мирно и это сонное царство надо раскачать? Многие тренеры практикуют искусственно созданные конфликты, чтобы команда встряхнулась. Может, нужно было найти нового Титова, Калиниченко, Пеева или Денисова?

— Зачем обязательно конфликт? Можно действовать и по-другому. Допустим, на установке перед Финляндией была вся наша делегация. Администраторы, врачи, массажисты, секьюрити, пресс-служба.

— Дюков тоже?

— Я говорю о делегации и персонале сборной. Такое произошло впервые за пять лет.

— Для чего?

— Вот вы говорите, что надо конфликт создать. А мы решили, что можно таким вот маленьким нюансом объединить всех и дать понять, что все зависит от каждого — от игрока до массажиста.

— Но вот смотрите: на ЧМ-2018 в первом матче Дзюба вышел на замену вместо Смолова с горящими глазами, готовый разорвать всех, и завел не только себя, но и всю команду. Сейчас такого супернастроенного Артема мы не увидели, хотя от него, как от капитана и лидера, ждали чего-то подобного. От кого еще, если остальные — скромные и тихие?

— Во-первых, он свою работу делал. Один гол забил, другой — организовал. Во-вторых, выиграл много единоборств. Кстати, нас часто критикуют, почему мы играем так, а не иначе. Потому что мы должны использовать сильные стороны нашего лидера. Поэтому наш футбол был именно таким.

Дзюба готовился, тренировался. Мы за ним, как и за каждым, наблюдали, и если бы что-то было не так, то сказал бы это и ему, и сейчас вам. Но если он максимально выкладывается, то какой смысл предъявлять ему какие-то претензии?

— Дзюба и в офсайды попадал больше всех, и действий в прессинге осуществлял меньше всех.

— У него голевой пас и гол.

— Гол — с пенальти, пас — Миранчуку, который главное в том эпизоде исполнил сам. Почему в целом минусы Дзюбы на этом Евро превзошли его плюсы?

— Когда у человека не на пять или десять, а на пару офсайдов больше, чем у группы других футболистов, — это не повод раздувать из этой статистики непонятно что. Это все равно что занять шестое место по спринтам и уступить трем командам по метру. Вроде бы и шестое место, а одно и то же с третьим. Вот если отстать на километр — это другое дело. Тут то же самое. На один-два офсайда больше — это ни о чем!

— На три — тоже? После группового турнира Артем лидировал по этому показателю с семью офсайдами против четырех у Лукаку, Йылмаза и Гаврановича.

— Семь в трех матчах — это точно не семнадцать. Смысла говорить об этом нет.

— Не было с Дзюбой разговора о будущем уже после окончания турнира?

— Сразу после окончания турнира, как и отдельного матча, спрашивать о чем-то футболиста не надо, потому что взвешенного ответа он все равно не даст. После такого — тем более. Еще раз говорю: собрал игроков, поблагодарил их за работу и попрощался со словами, чтобы с полной серьезностью готовились в клубах — сезон стартует скоро и времени терять нельзя. Что же касается такого разговора с Дзюбой, то, с одной стороны, я не спрашивал, с другой — от него никаких сигналов не поступало.

— Почему вы тогда на пресс-конференции сказали, что непонятно, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной?

— Вы неправильно поняли. Я назвал, помимо него, еще Жиркова с Кудряшовым как самых опытных футболистов. Это было воспринято слишком буквально.

— Жиркову 37, тут понятно. Но Дзюбе-то гораздо меньше.

— Это на чемпионате Европы — 37, а в 2014-м, когда играл в «Динамо», его мучили травмы, тоже имелись предпосылки к этому. Но, видите, до сих пор играет и приносит пользу. Ситуации бывают разные, и надо дождаться их решения. Каждому игроку нужно дать время. У каждого свое состояние, желание и возможности.

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Только забрасывали мяч на «столба»? Не согласен

— У многих людей сложилось ощущение, что глобальный план игры впереди у сборной России был один, и звучал он так: «Закидываем мяч на Дзюбу».

— Опять не соглашусь. Сколько раз мы забрасывали мяч на Дзюбу с датчанами?

— Сам факт его первого места во всем групповом турнире по числу верховых единоборств говорит об этой тенденции.

— Мы не только с Данией, но и с Финляндией так не играли. С Бельгией же иначе выходить из обороны нельзя — по-другому они просто будут отбирать мяч у нашей штрафной. Вы же игры внимательно смотрите?

— Смотрим. И никакого стилистического разнообразия у сборной в атаке на этом турнире, к сожалению, не увидели.

— Один ваш коллега, который смотрит внимательно, говорил о матче с финнами: «Мне не нужно было даже быть на вашей тренировке — я видел, как вы хотите играть». А что вы подразумевали — понять не могу. Поэтому саму постановку вопроса считаю некорректной.

— Как сборная смотрелась по спринтам в сравнении с ЧМ-2018?

— Не могу сказать, поскольку в одном случае нам давали статистику в метрах, а в другом — в минутах. Одно перевести в другое невозможно. С теми же финнами мы установили рекорд Евро по общему пробегу за матч — 119 с лишним километров за матч, а в целом заняли по этому показателю на групповом этапе второе место среди всех, по спринтам же разделили 4—6 места. Эти цифры есть в открытом доступе и показывают, что уровень готовности был. Но надо понимать: это далеко не единственное, что имеет значение для результата.

— Имеет и наличие в команде лидеров, об отсутствии которых в сборной говорил, например, Хабиб Нурмагомедов. А вот ваши слова на пресс-конференции: «Дзюба, Джикия — лидеры, но своеобразные». Что вы под этим подразумевали?

— Лидеры на поле. Но каждый со своими особенностями, если так можно сказать.

— Злых лидеров в раздевалке с дубиной не хватало?

— Да, но тут тоже по-разному бывает. Допустим, Игнашевич никогда особо ничего не говорил. Но все смотрели на него — и всем все было понятно. А другой, наоборот, громкий — например, Габулов. И чтобы его слушали, необязательно быть основным вратарем. Характер надо иметь такой, что ты будешь пользоваться авторитетом внутри команды. Поэтому я и сказал, что Джанаев нам в этом плане сильно помогал, жаль, что не было возможности взять его на Евро.

Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Четыре года назад вы брали футболистов из клубов РПЛ на Кубок конфедераций, три — на чемпионат мира, сейчас — на Евро. Есть ли ощущение, что уровень лиги у нас падает и тянет за собой игроков?

— Уровень падать может по-разному. Есть технические, тактические, личностные качества. К чемпионату мира мы готовили команду два года — и выбирали игроков еще из другого поколения, взять тех же Игнашевича, Акинфеева или Самедова. Сейчас идет смена поколений. Некоторые игроки еще до конца не созрели. С одной стороны, футболист уже готов для того, чтобы получать приглашения в сборную, с другой — ему еще нужно время, чтобы стать в ней основным.

Потом, ты должен прожить с ним определенное время. Спросите тех же Дивеева или Евгеньева, как они себя чувствовали в первый и в последний день, когда только приехали и когда проделали определенную работу. С листа еще ни клуб, ни сборную никто не делал, и кто думает, что все работает именно так, — тот очень наивен.

Когда в составе десять игроков со средним возрастом 22 года — это и тебе вызов, и нужно понимать, насколько сбалансированно они впишутся в сложившийся коллектив. Тот же Черышев на ЧМ-2014 вообще поехал со сборной России вне заявки. К 2018-му он уже был игроком другого калибра. Здесь же все были в заявке, многие получали игровое время. Делали мы это не потому, что просто так хотим, а поскольку назрело.

— Мы отклонились от темы, заданной в предыдущем вопросе. В среде специалистов чемпионат РПЛ называют «пешеходным». И по еврокубкам мы видим резкое падение результатов в последние пару лет. Насколько вообще возможно слепить боеспособную сборную из футболистов, которые проигрывают все в еврокубках?

— Тут не все так линейно. Допустим, французы или немцы — сильные сборные? Да. У них сильные чемпионаты? Да. Играют в ведущих клубах мира? Да. Но дальше 1/8 финала ни те ни другие не прошли. А чехи со швейцарцами — прошли.

Нужен целый комплекс предпосылок, чтобы сборная на турнире выступила успешно — и тем более выступала так из раза в раз. Мне бы не хотелось рассуждать о клубах и искать в этом оправдания — потому что любое слово воспринимается болезненно. Вы в своих статьях вправе высказывать об этом любую точку зрения. Я же свою позицию на этот счет оставлю при себе.

— Но к чему такая осторожность? Ваши слова о том, что наш футбол развивается как-то не так, услышат больше людей, чем если о том же напишет любой из нас. Чего можно глобально требовать от сборной против Бельгии, если «Зенит», чемпион России с огромным бюджетом, дважды проигрывает в Лиге чемпионов «Брюгге», где есть только один запасной сборной Бельгии Ванакен?

— Вообще никогда за пять лет работы в сборной наш чемпионат и наши клубы не обсуждал. И не буду. Не могу за них отвечать, работая в национальной команде. А значит, и комментировать права не имею.

— Ваше отношение к лимиту на легионеров? Нужно ли его, по-вашему, смягчать или ужесточать? И как относитесь к инициативе о введении потолка зарплат в РПЛ?

— Могу компетентно рассуждать только в рамках своей, тренерской профессии. В ней существуют три составляющие: критерии отбора, требования и тренировочный процесс. Все остальное — от лукавого. Я не функционер и не хочу вмешиваться в вещи, в которых не разбираюсь.

— Но нормально ли, что футболист Х получает три с половиной миллиона евро в год и у него нет мотивации к отъезду из РПЛ в более сильные лиги, где никто ему таких денег не заплатит?

— Вот это не ко мне. Не надо меня спрашивать о вещах, которые меня не касаются и от меня не зависят. Готов говорить только о футболе!

12 ноября 2020 года. Кишинев. Россия — Молдавия — 0:0. Александр Соболев. Фото Константин Рыбин/РФС

Почему играли с Молдавией, а не с Францией

— С 2016 по 2018 год, как вы сами отмечали, у сборной были мощные спарринги...

— ...потому что у нас была возможность эти спарринги проводить. Были только контрольные матчи, и все команды любого ранга хотели приехать в Россию, проверить стадионы, логистику и все остальное. Мы могли выбрать любые команды, но выбирали самые-самые. А сегодня у нас такой возможности нет.

— Почему?

— Хотя бы потому, что контрольных матчей почти нет. Вместо этого сделали Лигу наций — группы А, В, С. Были только игры со Швецией и Молдавией в прошлом году и две перед Евро, с Польшей и Болгарией, — в нынешнем.

— А вместо Молдавии с топом сыграть не могли?

— Нет. Это были еще прежние договоренности. Вы спрашиваете, почему мы не встречаемся с топ-сборными. Да потому, что с нами не особенно-то хотят играть! Зачем это французам, если у них есть возможность провести более привлекательные с коммерческой точки зрения матчи.

— Но те же французы перед самым Евро играли с Болгарией. Почему не могли с Россией?

— Я сам разговаривал с главным тренером швейцарцев Владимиром Петковичем, и он не хотел с нами играть, потому что у них все даты расписаны на несколько лет вперед.

— Вы нормально воспринимали таких спарринг-партнеров?

— Конечно. Мы подбирали лучших соперников из числа возможных. А когда что-то невозможно, то я звонил тренеру сборной Польши, который со мной в Инсбруке играл, предлагал провести контрольную встречу, и он говорил: «Окей». Может, у него другие планы были, но так как мы играли вместе и становились чемпионами, то он соглашался. Правда, это редкий случай. Хотя и с Болгарией договорились по такому же принципу.

Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Миранчук и Захарян

— Расскажите о динамике своих профессиональных отношений с Миранчуком, вспоминая нашумевшее телеинтервью с «золотым активом».

— Фамилию не я назвал — ведущий. А мне приплюсовали, потому что я отвечал. Мы видим, как игрок развивается. Эту тему мы вообще не обсуждали, потому что он понял, о чем речь. Я и тогда сказал, что он вышел на замену и дал результат. Сейчас приехал с таким же настроем. Спросил у меня о переходе — и я его решение поддержал. Надо потерпеть в этом плане. Дай бог, чтобы Алексей вышел в новом сезоне на первые роли в «Аталанте». Позитив и правильный посыл есть. Как личность Миранчук взрослеет, это надо отметить.

— Когда вы узнали результаты жеребьевки, что с Данией будет игра в гостях, сразу почувствовали недоброе?

— Мы смотрим все команды и знаем, как они играют. Ту быструю контратаку, которую они провели... Кстати, у бельгийцев это тоже главное оружие — 30 процентов контратак заканчиваются ударом или голом. Это реально много.

Датчане встречались с австрийцами и забили четыре гола на быстрых атаках. Мы знали их сильные стороны и знали, как к ним готовиться. Но мы играли в Дании, и это нельзя назвать плюсом. А когда узнали, что наших болельщиков не будет... Бывают ситуации, когда все складывается не в твою пользу. Ситуация с Эриксеном повлияла на их матч с Финляндией и на их эмоциональный настрой. Уже говорил, что мы в этот день противостояли не просто команде и домашнему стадиону — всему народу Дании.

Мы правильно выстроили игру, но не дожали, не доделали. Этот удар, первый гол...

— Смотрели интервью Кудряшова, и в числе лидеров сборной он отметил Мухина. Это прозвучало неожиданно. Насколько Максим готов и есть ли в его характере что-то такое?

— Сейчас было бы легкомысленно раздавать какие-то авансы. Мы исходим из того, что видим. Тот же Мухин перешел в другой клуб, и ты никогда не знаешь, как это на нем отразится.

Максим не случайно, а абсолютно заслуженно попал в сборную и получал игровые минуты, мы видим в нем качества. Подчеркиваю: на каждой тренировке парень был на высоте. Это объективная картина. А что дальше? Важно, чтобы он прибавлял. Кудряшов, наверное, видит и чувствует примерно то же самое.

— Захарян соответствовал уровню сборной?

— К сожалению, он заболел. Провел два или три занятия. Надо сказать, что к концу сезона Захарян немного наелся. В тренировках мы постарались начать плавно его подводить, чтобы увидеть максимум и не перекрутить гайки. Арсен комфортно себя чувствовал как личность. Достаточно свободная обстановка, и мы делали все так, чтобы игрок чувствовал себя комфортно. Но игроки разные: тот же Джикия четыре сбора на трибуне сидел, а сейчас — вице-капитан и лидер. Всем разное время требуется.

— В «списке 26» Захаряна изначально видели?

— Ты не можешь сказать заранее, что будет. Условный Баринов прибыл после травмы, и мы видели нюансы в игре, но после нашего общения он нормально выглядел. Мы сказали: «Убери из головы мысли о колене». И он на второй день забыл об этом, стал реальным кандидатом в основной состав. А до сбора мы не то что не рассчитывали — не знали, кто как себя проявит. Ситуация все подсказала. Условия у всех были одинаковые. Тот же Дивеев стал основным, хотя изначально не был.

Маринато Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Гильерме в Белграде со мной не пререкался

— Не было желания попробовать схему с двумя нападающими?

— Мы же изучали соперников, и если два форварда не возвращаются вовремя, то середина открыта — у тебя возникнут сложности.

Чтобы играть так, искали варианты. Один из них вы видели в отборе на ЧМ-2022 против Словакии, когда перестроились на ромб в середине поля. И сейчас так сделали с Данией, сквитали один мяч, но в быстрой контратаке пропустили еще.

— Такие ошибки, как у Семенова против Бельгии и Зобнина против Дании...

— Думаю, что на некоторые вопросы футболисту и самому иногда бывает сложно ответить.

— Известный немецкий специалист Ральф Рангник называл ключевой причиной вылета Германии то, что абсолютно все футболисты должны выходить на своих основных позициях, а не как в случае с Киммихом. У нас есть в России первый номер на место левого защитника?

— Жирков, Кудряшов, почти такой же Караваев. Мы это делали, наигрывали. Еще в ходе сбора выбыл из строя Самошников.

— Гильерме вступал с вами в пререкания в перерыве матча Лиги наций в Белграде с Сербией, после чего голкипера заменили?

— И близко не было ничего подобного.

— В нашем издании проходила новость, что партнеры и спонсоры РФС недовольны Черчесовым. Правда?

— Для них мы многое делали — они сами могут подтвердить. Задавал соответствующий вопрос маркетинговому отделу — там не было такой информации, спонсоры не обращались. Естественно, РФС должен давать опровержение, но его не последовало. В чем причины — вопрос не ко мне.

Готовность — на высоком уровне

— По статистике, на Евро наша сборная очень мало шла в обводку...

— Кузяев — один из самых обыгрывающих футболистов на групповом этапе. Это, вообще-то, официальная статистика.

— А если говорить в целом о команде? У нас так плохо с дриблерами?

— Почему? Миранчук обыгрывал, Головин, тот же Кузяев. Правда, заниматься дриблингом можно по-разному. Одно дело — на месте накрутить, другое — прокинуть вперед и пробежать, как Марио Фернандес. Каждый делает это по-разному.

— Макарову пока рано играть на таком уровне, против столь серьезных соперников?

— В заявку он попадал. Другое дело, что Денис был вызван первый раз. Мы за ним внимательно следили, я несколько раз лично разговаривал. Парень восприимчив ко всему. Но давайте не будем опережать события. Мы познакомились, проверили его, он прочувствовал наши требования. Думаю, он получил огромный опыт. Причем попал в сборную заслуженно. Проявил свои качества в «Рубине», в молодежке, у нас на сборе. Мы мимо этих фактов пройти не могли.

— Согласны с тем, что в 2020 году у этой сборной было больше шансов удачнее выступить — люди моложе, свежее. Сдвижка Евро на год ударила по нашей команде?

— Ударила — наверное, неправильное слово. Сейчас никто не может сказать, что было бы в 2020 году. Но есть и объективные вещи.

Мы 10 месяцев не играли. Это тоже надо учитывать. Все-таки когда ты каждые два месяца встречаешься с игроками, то имеешь на них влияние. А за такой срок кто-то заболел, кто-то сдал, кто-то прибавил. Прошел цикл, и некоторые игроки закончили, но начали играть в сборной другие футболисты. И ты посвящаешь матчи в Лиге наций тому, чтобы подготовиться к отборочным играм чемпионата мира.

А что сейчас? У тебя чемпионат Европы на носу. А еще надо успевать проводить игры отбора к ЧМ. И как сесть на этот шпагат? В Лиге наций выпадает по 5—10 человек. Если вы с этим столкнетесь... Это все равно что у тебя ручку и листок отобрали, руки связали. Писать-то ты умеешь, но нет возможности, а надо...

Одной сборной этот год дал много позитивного, а у нас вот так... Это не вымысел, а объективная реальность. Ее надо принять. Другое дело, что в таких условиях мы старались сделать правильные шаги. Считаю, были моменты, когда и удача от нас явно отвернулась.

— То есть то, что фортуна вам дала на домашнем чемпионате мира, сейчас забрала назад?

— Нет, в 2018 году нам ничего не давали, мы сами забрали! А тут вот такая история. В Данию болельщиков не пустили, из-за трагедии с Эриксеном финны выиграли 1:0 и так далее. Сейчас болельщики начнут думать, что мы ищем какие-то причины, отговорки. Да ничего я не придумываю! Но вы сами все прекрасно видели. Фернандес вышел на разминку и в простом квадрате дернул мышцу, восемь дней понадобилось для восстановления. Кудряшов за несколько минут до начала встречи с Болгарией на последнем спринте травмировался. Жирков поскользнулся, сломался...

— Почему против Дании в старте вышел именно Фернандес?

— Если футболист готов и у него ничего не болит, то он играет.

— Думаете, Мехле и Караваева тоже «отвозил» бы?

— Могу вам сказать, что Мехле «отвозил» бы многих. Он как Иличич из Словении. Мехле мимо меня пробегал и говорил: «Тренер, тебя тоже навернуть?» Я ему: «Нет, меня не надо, а то неудобно как-то, давай без меня». (Смеется.) Это из той же серии. Вы думаете, если датчанин превзошел Фернандеса, то Караваева не обыграл бы?

— Имеем в виду готовность Марио к этому матчу.

— Готовность была на высоком уровне. Подчеркиваю: на высоком!

Александр Головин. Фото Reuters

Звезды? На первый план выходит команда

— Какие футбольные выводы вы сделали из этого Евро?

— А выводы здесь простые. На первый план выходит команда. Сейчас же мы читаем про французов. Появление в команде Бензема нарушило микроклимат. При этом он забил четыре мяча. Жиру на ЧМ-2018 вообще не поражал ворота. Но тогда французы выиграли турнир, а сейчас с Бензема — вылетели. Что дальше? Все определяет команда. Роналду не чемпион, а итальянцы в финале. Чехи предстали на Евро командой. Понятно, что без лидеров тоже нельзя играть. Но они должны подчинять себя общим интересам.

— То есть роль личности в футболе постепенно снижается?

— Роль личности всегда велика, но звезды должны подчиняться интересам команды.

— Как, кстати, восприняли тот факт, что Роналду выбросил капитанскую повязку после игры с бельгийцами?

— Он ее не выбросил. Присел и положил рядом с собой.

— Роналду подчиняет себя сборной Португалии?

— Он приносит ей большую пользу, забил пять мячей. Я не видел ни одной встречи, где он бы играл спустя рукава. Вспомните матч с Германией. Как он выбил мяч с углового, все поле пропахал, ему отдали — он забил. Значит, он и черновой работы не чурается. И ты же не знаешь, что от него требует тренер. Если он раз-другой назад не вернулся — может быть, ему и не надо? Может быть, такая установка? Мы не знаем всех нюансов.

Могу провести переговоры с Левом

— К возобновлению отборочного цикла национальная команда станет той, которой вы хотели бы ее видеть, если бы не ушли?

— Мы проверили игроков на чемпионате Европы. Сделали определенный шаг. При выборе игроков на турнир думали о том, кто может играть не только сегодня, но и завтра. Просчитывали. Сравнивали возрастных и молодых футболистов. Например, Газинского и Мухина. Газинский провел не очень удачный сезон в «Краснодаре». Он бы нам сильно помог на Евро? Значит, это мой вопрос. А вот, например, такому быстрому крайку, как Ионов, альтернативы нет. Хотя по тактическим соображениям игрового времени он на турнире не получил

— А разве Макаров и Ионов — это не игроки одного амплуа?

— Нет, они разные. Не могу сказать, что Макаров очень быстрый футболист, если ориентироваться на тесты. В общем, где была альтернатива при прочих равных — мы смотрели и в завтрашний день.

— Наша молодежка не вышла из группы на своем Евро. Говорит ли это о том, что следующее поколение не превосходит в мастерстве нынешнее?

— Наша задача — из той молодежки найти игроков для национальной команды, которые отвечали бы необходимым требованиям. Вот и все. Другого не дано.

— Вы с Левом не созванивались после Евро? Его фамилия звучит в качестве вашего преемника.

— Нет. Хотя на сборах в Австрии они тренировались недалеко от нас. Это тренер высокого уровня и масштабная личность. Если будет необходимость, свяжу его с кем надо. (Улыбается.)

— Когда Валерий Газзаев возглавил сборную России, он почти сразу обозначил расширенный список кандидатов, в который вошло почти 60 человек. Из какого числа игроков в России могли выбирать вы?

— Конкретную цифру я вам не назову. Она постоянно меняется. Кто-то травму получил и выбыл, ковид опять же. Мы делали визы максимальному количеству людей — 54 игрокам. Списки же нужно заранее отправлять в страны в связи с коронавирусом. Надо отдать должное нашему административному и медицинскому штабам. Они проделали много работы.

— Вас работа в сборной не выжигала? Не возникало еще раньше желания отдохнуть или переключиться на работу в клубе?

— Сложно отвечать на такие вопросы. Я был дома, мне вдруг позвонили, предложили встретиться. Через месяц назначили тренером сборной. Я разве мог это предвидеть? Так и здесь.

В заключение хотел бы еще раз поблагодарить тех многочисленных болельщиков, которые поддерживали сборную России в течение пяти лет. Это было незабываемое время, в 2018 году — с точки зрения как результата, так и эмоций.

Наша игра не захватила поклонников футбола на Евро-2020, хотя мы старались качественно выполнять свою работу. Результат в спорте — это главное, хотя нередко он не соответствует ожиданиям. Мы это понимаем и принимаем. И оставляем сборную в лидерах своей отборочной группы ЧМ-2022. Спасибо всем большое.