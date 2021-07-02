«Правильные и воспитанные ничего не выигрывают». О чем два с половиной часа говорил Черчесов

Собрали ключевые высказывания.

О возможной отставке

— По поводу отставки, чтобы это было верно понято и истолковано. Мы занимаемся непростым и государственным делом. Тренер сборной — госдолжность, на которой нужно служить. Может, я человек старой школы и так рассуждаю — это назначение, которое не обсуждается. Это как приказ. Если тебя зовут и говорят «надо» — я исполняю. Каждый из нас — солдат своей страны, мне дали задание, я его исполняю уже пять лет. Я не должен принимать импульсивных решений. У меня есть задание, которое я выполняю. Подавать ли в отставку — мы спокойно и по-деловому решим, потому что это госслужба. Давайте на этом остановимся. Пока детального разбора с моим руководителем не было. Сказать спасибо и до свидания можно, а что дальше? Мы не в песочнице играем, а представляем страну. Мы попали на большой турнир — Евро-2020. Потому что не могли представить, что не отберемся на домашний турнир.

О причинах неудачи на Евро-2020

— Работа признана неудовлетворительной? Я бы возразил, потому что в моем понимании работа и результат — разные вещи. Работа была выполнена. Почему не удалось повторить успех ЧМ-2018? Физически мы были готовы, но, чтобы эти кондиции дали результат, нужны кураж и вдохновение в команде. Расскажу такую историю. Уже после Бельгии я слышал слово «отставка». Перед ЧМ-2018 были контрольные матчи, мы готовили команду, подбирали игроков, были хорошие соперники — сейчас мы не сможем привезти ни Бразилию, ни Францию, ни Аргентину. Тогда все хотели с нами сыграть. Мы понимали, что не можем с ними по-спортивному соревноваться, но мы думали о задаче на ЧМ-2018. Было два года, можно было спокойно наблюдать за игроками и выстраивать в команде «химию». И так понемногу выстраивали команду, и ко дню икс она была на том уровне, что вы видели.

Что было дальше? У велосипедистов есть термин «набрать наглый ход». И мы его набрали, были на этой волне, прошли отбор. Из-за пандемии и переноса Евро этот ход приостановился. Мы 10 месяцев не видели команду. С опаской ждал первого после паузы матча с Сербией. Понимал, что это уже другие ощущения — мои ли, футболистов ли. Все уже другое, хотя игроки те же. Это был первый звонок. Так и получилось. Пришлось строить новую команду на ходу. Из сборной, что была на ЧМ-2018, осталось девять футболистов. Опыт больших турниров — особенная вещь. Игроки там могут не раскрыться, зажаться, в этом плане нам еще нужно поработать. Делать то, что мы делаем, заставляет время. Ситуация не революционная, но перестроечная. Одни хотят, но еще не могут, те, кто мог, уже не в том состоянии. По-спортивному хочу извиниться перед теми, кто добывал путевку на Евро-2020, но не попал в команду.

Все принятые решения принимались только мною, я не обсуждал их даже со своим руководителем. Иногда даже мои помощники чего-то не знали. Я рисковал, но делал вещи, которые нужно было делать. На каждую позицию вторым номером, а иногда и первым, был молодой игрок, на которого вскоре можно будет опереться. У нас играли Сафонов, Мухин, Жемалетдинов, Дивеев, Баринов, Соболев. Жаль, что выбыли Мостовой и Захарян. Про Мостового часто спрашивают про его обратные замены, но он все воспринял и понял правильно. Первый раз он был не готов, второй — по тактическим соображениям.

О словах про низкий уровень футболистов

— На заседании техкома РФС я не говорил ни слова про футболистов. Рассказал про подготовку, привел несколько примеров с игроками. Слова других членов техкома приписали мне. Игроки знают, что всегда все говорится в глаза — на собраниях или лично. Так что это неверная информация, и если это не так, то я 500 раз извинюсь.

Об омоложении сборной

— После чемпионата мира-2018 мы думали, что у нас есть связка Кутепова и Джикии на долгие годы. Теперь у нас есть Дивеев и Евгеньев, но не знаешь, куда повернется ситуация, тем более что у ЦСКА новый тренер. Я не знаю, какого Дивеева мы получим в конце августа перед матчами в отборе к ЧМ-2022. Поэтому сложно что-то говорить наперед. Сначала относились эмоционально, сейчас уже спокойнее. Так всегда: планируешь одно, а на выходе получаешь другое. Мы не знаем, что будет с Жирковым, Кудряшовым, Дзюбой. Кто-то может завершить карьеру в сборной, с каждым мы поговорим.

О критике в свой адрес

— Меня назначили, я работаю, у кого-то есть сомнения — и это нормально. Я с этим постоянно сталкиваюсь с юношеского возраста, спокойно к этому отношусь. ЧМ-2018 — был результат, все оценили. В отборе на Евро-2020 мы свою работу тоже сделали. Перед ЧМ я какие-то вещи еще понимал, но команда же свою работу делает. Я не могу нравиться всем, я делаю свою работу, делаю ее по максимуму. Мне нужно, чтобы меня слушала команда.

К футболистам у меня претензий не было. Кроме одной — никто никуда не опоздал, чтобы хоть какой-то конфликт возник. Все слишком правильные, иногда нужно быть немного хулиганом. Я и команда — одно целое. Но в таких вопросах стараюсь команду прикрыть, так положено.

Представьте, что мы на старте турнира проиграли финнам — 0:1, упустили победу над Бельгией — 1:2. Представляете, что было бы у нас? Меня на матч-то выпустили бы? И посмотрите, что было в Дании. Отчасти нас обыграла не Дания, а ее болельщики. Давайте доведем работу до конца, а потом будем оценивать. Да, мы должны зажигать народ, но подпитка должна быть взаимной.

О том, почему не взял на Евро Гильерме, Смолова и Лунева

— Гильерме в конце отборочного турнира пропустил четыре от Бельгии, — сказал Черчесов. — Он уже не играл с Сан-Марино. Потом была Лига наций, три гола от Турции, четыре в Сербии за тайм. Потом в чемпионате снова заиграл, но решающий матч с «Зенитом» — шесть голов. Мы задались вопросом, что нам нужен вратарь, который будет выручать. Мы видели, что Шунин на сегодняшний день лучше. Нам с Бельгией играть на том же стадионе, где Гильерме столько пропускал. Игрока такого уровня больно не брать. Но решение нужно принимать, и мы его приняли, предварительно все разложив, и есть нюансы, которые я никогда не скажу.

Смолов — дело не в паненке на чемпионате мира. Он был у нас, забил в сборной 99-й и 100-й голы в карьере, мы не злопамятные. Но у каждого есть свои характер и амбиции. У нас сформировалось трио нападающих. Возникает вопрос: игрок несколько лет не был на том уровне, который нужен. Заболотный, кстати, был вне конкуренции из-за своих качеств: вели бы с Бельгией — вышел бы и сделал свою работу, как со Словенией. Выбор был — Смолов или Соболев. Мое мнение: Смолов сейчас играет, мы его знаем, знаем его характер. Он заслужил попасть в заявку? Да. Мы ему даем возможность быть первым номером? Нет. Как он справится с ролью запасного? Мы знаем это по чемпионату мира, где он с ней не справился. Внесем его в запасной список.

Ответ на мой вопрос Смолов дал сам, выдав такой пост после финала Кубка. Помощники сказали — да, Саламыч, ты был прав. Возможно, такие поступки были бы уже на Евро. Пусть готовится, тренируется, у меня с ним отличные отношения. Пост — маленькая слабость, а если бы она случилась на Евро-2020? Возьмите сборную Франции. Бензема вернулся и забил четыре. И где Франция? Потому что нарушилась «химия». А с Жиру стали чемпионами мира, хотя он даже ни разу не пробил по воротам, по-моему. На таких турнирах побеждает команда. Думаете, Соболев доволен, когда запасной? Но он принял, что это так, — выходит и помогает.

Лунев? Он до сегодняшнего дня без клуба. Я бы не хотел, чтобы мой игрок на Евро после тренировок или теории решал свои вопросы. Я не хотел рисковать.

О Дзюбе в сборной России

— Дзюба не утратил лидерских качеств. Я уже говорил, что правильные и воспитанные ничего не выигрывают. Если тренеру не к кому пристать — день зря прошел. Цикл прошел, нужно выслушать, какие у него планы. Мы не можем разбрасываться игроками такого уровня. Время все покажет.

О возвращении в «Спартак»

— «Спартак»? Нет. Не хочу, чтобы там кто-то руки на себя наложил и дети остались без мамы.