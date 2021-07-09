Курбан Бекиевич никогда не работал под давлением и очень закрыт.

Курбана Бердыева многие болельщики и эксперты называют лучшим вариантом на освободившийся пост главного тренера сборной России. Например, Геннадий Орлов в интервью «СЭ».

Попытаемся разобраться, почему специалист не фигурирует в числе кандидатов, которых рассматривает РФС, и что смущает в экс-тренере «Рубина» и «Ростова».

Принципиальное отличие от других претендентов в том, что Бердыев уже два года без постоянной работы. Тренер после увольнения из «Рубина» очень надеялся на большое предложение от топ-клуба РПЛ, общался с кем-то из представителей «Динамо», но ближе был к переходу в «Ахмат», куда идти в итоге отказался. Бердыев хотел возглавить амбициозную команду с большими задачами, но ни одна из них его не захотела.

Параллельно руководство Татарстана по инициативе Минтимера Шаймиева, первого президента республики, предложило Бердыеву роль куратора региональной футбольной академии. Под нее построили несколько манежей в Татарстане, которые должны были объединить общей идеологией — ее ждали от Бердыева как от самого успешного тренера в истории «Рубина». Курбану Бекиевичу, судя по всему, роль местного чиновника оказалась не по душе, и он вышел из проекта, а затем вообще уехал из Казани.

В период первой волны пандемии стало понятно, что работу в РПЛ ему не найти. Специалист переехал в Сочи, где появлялся на товарищеских матчах «Сочи». Те, кто видел Бердыева и общался с ним, говорят, что он наслаждался отдыхом и как никогда много улыбался. Дистанционно Бердыев участвовал в развитии карьеры Азмуна в «Зените», разбирал его матчи, делал анализ, подсказывал и до сих пор на связи с нападающим.

Предложения из Казахстана Бердыеву приходили постоянно, и он всегда вежливо отказывался от них. Но когда пауза в карьере затянулась, согласился стать советником председателя наблюдательного совета «Кайрата». Также Бердыев был и в роли консультанта на сборах «КамАЗа» этой весной.

Однако в целом тренер живет без постоянной практики уже два года. Когда так долго не тренируешь, это негативно влияет на качество работы.

При этом Бердыев всегда был силен своим штабом, а с ним теперь проблемы. Виталий Кафанов занят в «Ростове», а Сергей Козко, Хави Сальсес и Олег Кузьмин теперь работают в штабе Леонида Слуцкого в «Рубине». Только Александр Мацюра, Якуб Уразсахатов, Владимир Кулаев не нашли себе клубов.

Понятно, что можно собрать новый штаб, и у Бердыева наверняка есть группа специалистов, готовых по звонку пойти за ним. Но это все равно будет экспериментальный штаб, а не тот, с которым тренер давал результат в «Рубине» и «Ростове». В этом есть риск: как будет взаимодействовать новый тренерский коллектив, хватит ли компетенции новичкам — вопрос.

В 2016 году Бердыев был реальным претендентом на пост главного тренера сборной, когда специалиста разрывали «Спартак» и «Локомотив». После успеха в «Ростове» он хотел сделать шаг на уровень выше, но по разным причинам не удалось. Вот тогда его приглашение в сборную было актуальным, он был на пике: с полноценным штабом, со стабильной практикой и, наверное, на лучшем этапе своей карьеры. Тренер был полон идей, постоянно летал на стажировки к топ-тренерам Европы, изучал новые тренды, пытался придумать новые тактические ходы.

Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но сегодня Бердыев в другом положении: в долгом простое, без своей команды тренеров и уже не так востребован клубами, как пять лет назад. Есть сомнения, способен ли 68-летний тренер дать сборной новые идеи, свежие мысли, создать вокруг команды правильную ауру, в которой она так нуждается. Такого опыта у него не было, это не открытый и позитивный Слуцкий. Бердыев такой же консерватор, как и Черчесов, только еще более закрытый.

Вдобавок мы не знаем, как Курбан Бекиевич работает под большим давлением — руководства, общественности, болельщиков. В «Рубине» и «Ростове» таких внешних условий не было из-за статуса клубов.

Мы могли проверить этот аспект в «Спартаке». Работа в московском клубе как раз могла стать для него трамплином в сборную. Мы бы увидели Бердыева, который оказался в новых для себя условиях, когда нужно выдерживать давление акционеров, требования руководства, огромное внимание прессы и фанатов. Но тренер не стал принимать красно-белых в 2016 году.

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К тому же не стоит забывать о результатах. Да, Бердыев дважды выигрывал чемпионат России с «Рубином», завоевывал серебро с «Ростовом», но это было давно. Последний реальный успех Курбана Бекиевича был достигнут пять лет назад. А второй приход в «Рубин» можно признать неудачным.

Курбан Бердыев — это большой тренер, как Юрий Семин, Олег Романцев. Но, кажется, его эпоха плавно закончилась, а звать его в сборную за былые заслуги — неправильно. Он был бы куда полезнее как советник, куратор, функционер. Как опытный тренер, который делился бы опытом, давал лекции, разрабатывал новые методики, участвовал в подготовке тренеров. А сборной нужен актуальный, молодой и сверхмотивированный специалист, который хочет доказывать свою состоятельность. Тренер, голодный до больших успехов, который будет делать себе имя в сборной.