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Бердыев вместо Черчесова — сомнительное решение. Он два года без работы, оказался не востребован в РПЛ и вряд ли спасет сборную

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 19:50
Курбан Бердыев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Курбан Бердыев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:
Курбан Бекиевич никогда не работал под давлением и очень закрыт.
Курбан Бердыев.«После ЧМ-2018 Черчесов подумал, что уже всего достиг. Нужно звонить Бердыеву». Орлов — об увольнении тренера сборной

Курбана Бердыева многие болельщики и эксперты называют лучшим вариантом на освободившийся пост главного тренера сборной России. Например, Геннадий Орлов в интервью «СЭ».

Попытаемся разобраться, почему специалист не фигурирует в числе кандидатов, которых рассматривает РФС, и что смущает в экс-тренере «Рубина» и «Ростова».

Принципиальное отличие от других претендентов в том, что Бердыев уже два года без постоянной работы. Тренер после увольнения из «Рубина» очень надеялся на большое предложение от топ-клуба РПЛ, общался с кем-то из представителей «Динамо», но ближе был к переходу в «Ахмат», куда идти в итоге отказался. Бердыев хотел возглавить амбициозную команду с большими задачами, но ни одна из них его не захотела.

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Параллельно руководство Татарстана по инициативе Минтимера Шаймиева, первого президента республики, предложило Бердыеву роль куратора региональной футбольной академии. Под нее построили несколько манежей в Татарстане, которые должны были объединить общей идеологией — ее ждали от Бердыева как от самого успешного тренера в истории «Рубина». Курбану Бекиевичу, судя по всему, роль местного чиновника оказалась не по душе, и он вышел из проекта, а затем вообще уехал из Казани.

В период первой волны пандемии стало понятно, что работу в РПЛ ему не найти. Специалист переехал в Сочи, где появлялся на товарищеских матчах «Сочи». Те, кто видел Бердыева и общался с ним, говорят, что он наслаждался отдыхом и как никогда много улыбался. Дистанционно Бердыев участвовал в развитии карьеры Азмуна в «Зените», разбирал его матчи, делал анализ, подсказывал и до сих пор на связи с нападающим.

Предложения из Казахстана Бердыеву приходили постоянно, и он всегда вежливо отказывался от них. Но когда пауза в карьере затянулась, согласился стать советником председателя наблюдательного совета «Кайрата». Также Бердыев был и в роли консультанта на сборах «КамАЗа» этой весной.

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Однако в целом тренер живет без постоянной практики уже два года. Когда так долго не тренируешь, это негативно влияет на качество работы.

При этом Бердыев всегда был силен своим штабом, а с ним теперь проблемы. Виталий Кафанов занят в «Ростове», а Сергей Козко, Хави Сальсес и Олег Кузьмин теперь работают в штабе Леонида Слуцкого в «Рубине». Только Александр Мацюра, Якуб Уразсахатов, Владимир Кулаев не нашли себе клубов.

Понятно, что можно собрать новый штаб, и у Бердыева наверняка есть группа специалистов, готовых по звонку пойти за ним. Но это все равно будет экспериментальный штаб, а не тот, с которым тренер давал результат в «Рубине» и «Ростове». В этом есть риск: как будет взаимодействовать новый тренерский коллектив, хватит ли компетенции новичкам — вопрос.

В 2016 году Бердыев был реальным претендентом на пост главного тренера сборной, когда специалиста разрывали «Спартак» и «Локомотив». После успеха в «Ростове» он хотел сделать шаг на уровень выше, но по разным причинам не удалось. Вот тогда его приглашение в сборную было актуальным, он был на пике: с полноценным штабом, со стабильной практикой и, наверное, на лучшем этапе своей карьеры. Тренер был полон идей, постоянно летал на стажировки к топ-тренерам Европы, изучал новые тренды, пытался придумать новые тактические ходы.

Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но сегодня Бердыев в другом положении: в долгом простое, без своей команды тренеров и уже не так востребован клубами, как пять лет назад. Есть сомнения, способен ли 68-летний тренер дать сборной новые идеи, свежие мысли, создать вокруг команды правильную ауру, в которой она так нуждается. Такого опыта у него не было, это не открытый и позитивный Слуцкий. Бердыев такой же консерватор, как и Черчесов, только еще более закрытый.

Вдобавок мы не знаем, как Курбан Бекиевич работает под большим давлением — руководства, общественности, болельщиков. В «Рубине» и «Ростове» таких внешних условий не было из-за статуса клубов.

Мы могли проверить этот аспект в «Спартаке». Работа в московском клубе как раз могла стать для него трамплином в сборную. Мы бы увидели Бердыева, который оказался в новых для себя условиях, когда нужно выдерживать давление акционеров, требования руководства, огромное внимание прессы и фанатов. Но тренер не стал принимать красно-белых в 2016 году.

К тому же не стоит забывать о результатах. Да, Бердыев дважды выигрывал чемпионат России с «Рубином», завоевывал серебро с «Ростовом», но это было давно. Последний реальный успех Курбана Бекиевича был достигнут пять лет назад. А второй приход в «Рубин» можно признать неудачным.

Курбан Бердыев — это большой тренер, как Юрий Семин, Олег Романцев. Но, кажется, его эпоха плавно закончилась, а звать его в сборную за былые заслуги — неправильно. Он был бы куда полезнее как советник, куратор, функционер. Как опытный тренер, который делился бы опытом, давал лекции, разрабатывал новые методики, участвовал в подготовке тренеров. А сборной нужен актуальный, молодой и сверхмотивированный специалист, который хочет доказывать свою состоятельность. Тренер, голодный до больших успехов, который будет делать себе имя в сборной.

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