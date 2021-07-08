Кто сменит Черчесова. Варианты для сборной России

Список тренеров, чьи фамилии в последнее время появлялись в новостных лентах в контексте сборной России

Йоахим Лев (Германия, 61 год)

Лев 15 лет тренировал сборную Германии и покинул ее после вылета с Евро-2020. Немец ушел с титулом чемпиона мира-2014, бронзой ЧМ-2010, финалом Евро-2008 и полуфиналами Евро-2012 и Евро-2016. Это все здорово, но здесь и сейчас актуальнее то, что два последних турнира с Левом сборная Германии провалила. Немцы не вышли из группы на чемпионате мира, а на Евро вылетели от англичан в первом раунде плей-офф.

Очевидно, что решение о расставании нужно было принимать три года назад. Перезапустить и взбодрить команду не удалось. Не помогло ни омоложение состава, ни последовавшее затем возвращение ветеранов — Хуммельса и Мюллера. Команда устала от Лева, тренеру тоже уже пора что-то менять.

Владимир Петкович (Швейцария, 57 лет)

Петкович работает в сборной Швейцарии уже семь лет, и за это время он сколотил очень крепкую команду. На этом Евро швейцарцы едва не пролезли в полуфинал: обыграли французов, отыграв два мяча в основное время, а затем лишь по пенальти уступили испанцам.

Петковича часто критикуют швейцарские СМИ. Например, за то, что он не позвал на один из сборов Джердана Шакири. Также после завершения карьеры в сборной Валона Бехрами СМИ сообщали, что он сделал это из-за давления Петковича. Сам Петкович к критике относится очень спокойно: «Я уже как семь лет привык к этому. Наношу немного вазелина себе на голову, чтобы вода (критика) могла стекать. Я ничего не чувствую!»

Доменико Тедеско (Германия, 35 лет)

Тедеско провел полтора года в «Спартаке», и свою работу он выполнил хорошо: принял увядшую команду в середине таблицы и поднял на второе место — лучший результат красно-белых за последние четыре года. Его сильные стороны хорошо известны. В первую очередь — это умение мотивировать: не случайно «Спартак» набрал огромное количество очков в матчах, когда нужно было отыгрываться. Черчесов, кстати, сетовал, что сборной на Евро не хватило эмоций, чтобы игроки сумели показать свои лучшие качества. При Тедеско такой проблемы возникнуть не должно. Тедеско отлично знает российский футбол в его текущем виде, хотя со сборными он никогда не работал.

Андре Виллаш-Боаш (Португалия, 43 года)

Португалец по исходным данным похож на Тедеско. Виллаш-Боаш был успешен с «Зенитом», но из России он уехал уже довольно давно — пять лет назад. С февраля находится без работы. Тогда Андре со скандалом покинул французский «Марсель» из-за трансфера, который клуб совершил без согласования с тренером.

«РБ Спорт» сразу после новости об уходе Черчесова написал, что португалец уже провел переговоры с одним из топ-менеджеров РФС, хотя незадолго до этого агент тренера категорически все опровергал. «У нас нет и не было никаких контактов с Россией», — сказал «СЭ» Карлос Гонсалвеш.

Штефан Кунц (Германия, 58 лет)

Самый загадочный из всех кандидатов, чьи имена появлялись в российской прессе. Кунца в России могут помнить как полузащитника сборной Германии середины 90-х и чемпиона Европы 1996 года. А вот его тренерскую карьеру вряд ли кто-то отслеживал. С 2016 года Кунц возглавляет сборную Германии U-21, с ней он дважды выиграл молодежный чемпионат Европы. Был в числе кандидатов на смену Леву, однако в федерации сделали ставку на более раскрученного Ханси Флика.

Валерий Карпин (Россия, 52 года)

Пожалуй, нет российского специалиста, который бы однозначно подошел на пост главного тренера сборной. Но в пользу Карпина эксперты высказываются действительно часто. Например, Дмитрий Аленичев. «У него совершенно другая философия, чем у действующего штаба, — говорил он «СЭ» сразу после провала в Копенгагене. — Почти не сомневаюсь, что при нем сборная станет смотреться иначе — будет больше и эффективнее атаковать, давать зрелище. Валера когда-то сам отлично выглядел в полузащите, был умным хавбеком, теперь набрался тренерского опыта, так что минусов не вижу. Мой кандидат — однозначно Карпин».

Леонид Слуцкий (Россия, 50 лет)

В числе кандидатов мелькала фамилия Слуцкого, который уже принимал сборную: он вывел команду на предыдущий Евро и благополучно с ней там провалился. Слуцкий насыщенно провел эти пять лет, а теперь он в «Рубине», и у него там все хорошо. Нужна ли сейчас сборная Слуцкому? «Также прочел, поулыбался, — говорил он в «Коммент.Шоу», отвечая на вопрос о возвращении. — Нет, мне никто не звонил. Когда человека никуда не зовут, он и не собирается никуда».

Сергей Семак (Россия, 45 лет)

Вариант, который выглядит логичным, если все же делать выбор в пользу российского специалиста. Тут все просто: за Семака говорят три подряд чемпионских титула. Впрочем, как сообщал «РБ Спорт», Семак в результате предварительных переговоров отказался менять место работы. Как, кстати, и Слуцкий с Карпиным.