Кто-нибудь ищет реальные причины неудач сборных?

Мнение

В среду почти синхронно провели «разбор полетов» и отчитались два неудачника последних месяцев, главные тренеры сборных России по футболу и хоккею — Станислав Черчесов и Валерий Брагин соответственно. Первый держал ответ перед техническим комитетом РФС. Второй докладывал представителям Минспорта.

Лично у меня реакция по горячим следам однозначная — так нелепо отмазываться за свои грехи можно разве что в школе после прогула, но не перед всей страной. Затрудняюсь даже сказать, что в моих глазах выглядело ужаснее — результаты сборных или нынешние оправдания.

Поражение в спорте — дело обыденное, не надо делать из него вселенскую трагедию. Бывает с каждым. Даже с самыми великими. Французские футбольные звезды во главе с Мбаппе и Погба только что вылетели от скромных швейцарцев. Месяцем раньше неприятно удивили хоккеисты сборной Швеции, которая даже не вышла в четвертьфинал. Горевать долго — пустое занятие. Важнее правильно отреагировать на произошедшее, чтобы исправить допущенные ошибки и дать себе шанс реабилитироваться в ближайшем будущем. Вот с этим, похоже, в нашем спорте есть проблемы.

На тему выступления сборных в среду на «Прямой линии» высказался президент Владимир Путин. «Не буду вдаваться в детали, в подробности, — отметил глава государства. — У нас специалисты есть, нужно довериться им. Но в таких случаях, как обычно, — здесь нет ничего личного — просто нужно подумать о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных. И, видимо, вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имея в виду и кадровую составляющую, причем и в футболе, и в хоккее».

О специалистах чуть подробнее. За футбол ответ перед СМИ держал легендарный Никита Симонян. Но мне кажется, что при всем уважении к его заслугам и ясному уму объяснять должны другие. Опубликованные цитаты от Черчесова про «не хватило куража и эмоций» у его футболистов не выглядят глубоким анализом. Как и отсылка на более высокий уровень соперников из сборных Бельгии и Дании.

Упомянутым выше швейцарцам, наверное, не стоило тогда даже на матч Францией выходить. Про венгров, отобравших в группе очки у тех же французов и немцев, и говорить нечего. В итоге вместо серьезного разбора получается легкое порицание и продление кредита доверия. Но на каком основании?

Возможно, Черчесов и сохранит свой пост. Но сборная России, считаю, за последние полтора года отдалилась от простого болельщика. И дело не только в поражениях, а в общем отношении отдельных игроков и тренера к тому, что происходит вокруг.

Брагин подошел к своему отчету серьезнее и даже признал за собой ряд ошибок. Но вот с причинами неудачи, изложенными на официальном сайте ФХР, — беда. Сразу обращает на себя слабое владение фактами. Не знаю, кто именно составлял отчет, но в данном случае домашняя работа выполнена не лучшим образом. Например, оправдание проигрышу в овертайме на основании того, что канадцы с детства играют в формате «три на три», выглядит не наивно, а смешно. КХЛ перешла на него всего на год позже НХЛ. Так можно договориться и до того, что канадцы играют «пять на пять» на 50 лет больше. Значит, у них колоссальное преимущество.

Отсылка к пассивному стилю игры в КХЛ легко разбивается двумя фактами. Первый — почти половина состава сборной России состояла из энхаэловцев. Второй — остальные игроки представляли российские топ-клубы, действующие в чемпионате с позиции силы. Значительная часть хоккеистов вызвана из СКА, где работают глава штаба Роман Ротенберг и сам Брагин. Препарировать на части остальные постулаты нет смысла по тем же причинам.

Прекрасно отдаю себе отчет в том, что на общественное мнение провинившимся может быть все равно. Решения о судьбе главных тренеров и их боссов принимаются на другом уровне. Стремления найти жертву изначально нет, но после прочитанного возникает стойкое желание перемен. Нынешние конструкции работают плохо, а взамен ничего не предлагается. Впереди хоккейный турнир Олимпиады и отборочные матчи футбольного ЧМ-2022. С нынешним подходом в правильные корректировки верится с трудом.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.