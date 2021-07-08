Черчесов в сборной России: лидер по поражениям, разгромам и пропущенным голам
Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после пяти лет работы. Под руководством 57-летнего специалиста команда провела 57 матчей, в которых добилась 24 побед при 13 ничьих и 20 поражениях.
По общему числу игр Черчесов остался на втором месте среди тренеров сборной, лишь на три матча отстав от Олега Романцева, который руководил командой с 1994-го по 1996-й и с 1999-го по 2002-й. По победам, ничьим, набранным очкам и забитым голам Черчесов также занял второе место в истории, а вот по поражениям и пропущенным оказался рекордсменом.
Черчесов руководил командой на трех крупных турнирах. На Кубке конфедераций-2017 и чемпионате Европы-2020 россияне не смогли выйти в плей-офф, зато на ЧМ-2018 добрались до четвертьфинала.
На этих турнирах Черчесов провел 11 матчей — лучший результат в российскую эпоху.
В советское время лучший результат показали Гавриил Качалин, выигравший Евро-1960, и Валерий Лобановский, дошедший до финала Евро-1988.
На Евро-2020 сборная России потерпела два крупных поражения — от Бельгии в Санкт-Петербурге (0:3) и Дании в Копенгагене (1:4).
Для Черчесова эти разгромы стали шестым и седьмым во главе команды. Ранее сборная под его руководством крупно уступала бразильцам, уругвайцам, немцам, сербам и тем же бельгийцам.
Пять разгромов пришлось на время работы Гуса Хиддинка, два терпел Олег Романцев, по одному — Анатолий Бышовец, Георгий Ярцев и Леонид Слуцкий.
За пять лет работы Черчесова в составе сборной России на поле выходил 71 футболист. Чаще всего играл Федор Кудряшов, который провел 45 матчей из 57 возможных. Ближайшие преследователи — Юрий Жирков, Роман Зобнин и Далер Кузяев — отстали от защитника «Антальяспора» на восемь встреч.
Кстати, по времени, проведенному на поле, вторым оказался Георгий Джикия, сыгравший на 390 минут меньше Кудряшова.
По системе «гол + пас» лучшим стал Артем Дзюба, который в 34 матчах забил 21 гол и сделал 10 передач. В тройке главных снайперов компанию ему составили Денис Черышев (12 голов) и Федор Смолов (9), среди ассистентов отметились Александр Головин (12 передач) и Александр Самедов (7).
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