Черчесов в сборной России: лидер по поражениям, разгромам и пропущенным голам

Пятилетка тренера в цифрах

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после пяти лет работы. Под руководством 57-летнего специалиста команда провела 57 матчей, в которых добилась 24 побед при 13 ничьих и 20 поражениях.

По общему числу игр Черчесов остался на втором месте среди тренеров сборной, лишь на три матча отстав от Олега Романцева, который руководил командой с 1994-го по 1996-й и с 1999-го по 2002-й. По победам, ничьим, набранным очкам и забитым голам Черчесов также занял второе место в истории, а вот по поражениям и пропущенным оказался рекордсменом.

Тренеры сборной России. Фото «СЭ»

Черчесов руководил командой на трех крупных турнирах. На Кубке конфедераций-2017 и чемпионате Европы-2020 россияне не смогли выйти в плей-офф, зато на ЧМ-2018 добрались до четвертьфинала.

На этих турнирах Черчесов провел 11 матчей — лучший результат в российскую эпоху.

В советское время лучший результат показали Гавриил Качалин, выигравший Евро-1960, и Валерий Лобановский, дошедший до финала Евро-1988.

Тренеры сборных СССР/СНГ/России на крупных турнирах. Фото «СЭ»

На Евро-2020 сборная России потерпела два крупных поражения — от Бельгии в Санкт-Петербурге (0:3) и Дании в Копенгагене (1:4).

Для Черчесова эти разгромы стали шестым и седьмым во главе команды. Ранее сборная под его руководством крупно уступала бразильцам, уругвайцам, немцам, сербам и тем же бельгийцам.

Пять разгромов пришлось на время работы Гуса Хиддинка, два терпел Олег Романцев, по одному — Анатолий Бышовец, Георгий Ярцев и Леонид Слуцкий.

Крупные поражения сборной России. Фото «СЭ»

За пять лет работы Черчесова в составе сборной России на поле выходил 71 футболист. Чаще всего играл Федор Кудряшов, который провел 45 матчей из 57 возможных. Ближайшие преследователи — Юрий Жирков, Роман Зобнин и Далер Кузяев — отстали от защитника «Антальяспора» на восемь встреч.

Кстати, по времени, проведенному на поле, вторым оказался Георгий Джикия, сыгравший на 390 минут меньше Кудряшова.

Футболисты, которые во время работы Станислава Черчесова сыграли больше всего матчей за сборную. Фото «СЭ»

По системе «гол + пас» лучшим стал Артем Дзюба, который в 34 матчах забил 21 гол и сделал 10 передач. В тройке главных снайперов компанию ему составили Денис Черышев (12 голов) и Федор Смолов (9), среди ассистентов отметились Александр Головин (12 передач) и Александр Самедов (7).