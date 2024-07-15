Украинский футболист «Торпедо» Червяков: «Очень хочу играть за сборную России»

Получивший паспорт РФ украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков в комментарии для «СЭ» выразил желание выступать за сборную России.

«Очень хочу играть за сборную России. Носить майку сборной — большая честь! У меня есть футболка с автографом Дениса Черышева с чемпионата мира в России, знаком с ним. Цель — попасть в основную команду. Готов к конкуренции. На моей позиции играют Пиняев, Зиньковский, Глушенков. Конкуренция — двигатель прогресса», — сказал Червяков «СЭ».

19-летний Червяков выступает за «Торпедо» с августа прошлого года. В завершившемся сезоне Мелбет-Первой лиги хавбек сыграл в 19 матчах «автозаводцев», в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.