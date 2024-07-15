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Украинский футболист «Торпедо» Червяков: «Очень хочу играть за сборную России»

Украинский игрок «Торпедо» Червяков выразил желание выступать за сборную России
Зарина Халимхонова
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Получивший паспорт РФ украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков в комментарии для «СЭ» выразил желание выступать за сборную России.

«Очень хочу играть за сборную России. Носить майку сборной — большая честь! У меня есть футболка с автографом Дениса Черышева с чемпионата мира в России, знаком с ним. Цель — попасть в основную команду. Готов к конкуренции. На моей позиции играют Пиняев, Зиньковский, Глушенков. Конкуренция — двигатель прогресса», — сказал Червяков «СЭ».

19-летний Червяков выступает за «Торпедо» с августа прошлого года. В завершившемся сезоне Мелбет-Первой лиги хавбек сыграл в 19 матчах «автозаводцев», в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Сборная России по футболу
ФК Торпедо (Москва)
2
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
2
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-0 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
7
 Сокол 1 0 1 0 1-1 1
8
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Родина 1 0 1 0 0-0 1
10
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
11
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
12
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
13
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-2 0
14
 Шинник 1 0 0 1 0-1 0
15
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
18
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 0-4 0
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13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 1 : 0
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 2 : 1
14.07 16:00
Урал – Сочи
 2 : 0
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 0 : 1
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 3 : 0
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 4 : 0
14.07 18:30
Родина – Балтика
 0 : 0
14.07 20:00
Чайка – Сокол
 1 : 1
15.07 19:30
Алания – Уфа
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