Вениамин Мандрыкин: «На Евро должен был играть Гильерме. Он сильнее Шунина и Сафонова»

Экс-вратарь ЦСКА — о чемпионате Европы и сборной России.

Черчесов

— Дзюба выступление российской сборной на чемпионате Европы оценил емко: «Обкакались». Как сформулируете вы?

— Слова Артема — это эмоции. Я скажу проще. Результат неудовлетворительный. Из такой группы нужно было выходить.

— В какой момент вам стало все ясно?

— Когда в Копенгагене пропустили третий мяч. При счете 2:1 еще теплилась надежда. Но потом забил Кристенсен, и я понял, что для нашей сборной турнир закончен.

— Кто виноват?

— Подвели нелепые ошибки. То Семенов на ровном месте напортачит, то Зобнин... Конечно, в первом матче было трудно рассчитывать на победу. Но уж три гола могли бы не пропускать. Бельгийцы-то особо не напрягались, обыграли нас пешком. А финнам мы обязаны были забивать больше — моментов создали достаточно. Может, тогда за счет лучшей разницы мячей и вышли бы в плей-офф. Как Украина, набравшая те же три очка.

— Ляпу Зобнина есть объяснение?

— Несчастный случай. Просто не заметил Поульсена, отдавая пас вратарю. Но от этого не легче. Ни нам, болельщикам, ни Роману.

— Многие считают, что Черчесов как тренер сборной себя уже исчерпал.

— Я не согласен! В команде прекрасный микроклимат. Видно — она управляемая, ребята бьются друг за друга. Ни склок, ни конфликтов. Это очень важно. На мой взгляд, Черчесов должен доработать до конца отборочного цикла ЧМ-2022. А дальше — в зависимости от результата. Если, не дай бог, не попадем в Катар, вот тогда у сборной наверняка появится новый тренер.

— Кто же?

— Возможно, Семак.

— Вы серьезно?

— Абсолютно. Человек три года подряд выигрывает чемпионат России! Это говорит о тренерских качествах Семака.

— Зато в Лиге чемпионов «Зенит» при нем ничего не показал.

— И что? Кто из наших тренеров за последнее время ярко проявил себя в Лиге? В этом турнире от российских клубов подвигов ждать вообще не стоит. Ну а возвращаясь к Черчесову... Мне кажется, если бы не перенос Евро, сборная России выступила бы удачнее.

— Это почему?

— После ЧМ-2018 на волне успеха здорово прошли отборочный цикл. Тонус, эмоции — всё на другом уровне! А потом пандемия, скомканный сезон, очень плотный календарь, из-за которого на игроков выпала колоссальная нагрузка. Еще хорошо, что в России матчи проводили со зрителями. В Европе смотреть футбол при пустых трибунах было невыносимо. Даже в Лиге чемпионов постоянно ловил себя на мысли, что наблюдаю обычный «товарняк».

Станислав Черчесов. Фото Reuters

Атака

— В 2018-м сборная была сильнее?

— Нет. Просто на чемпионате мира соперники попались послабее. Я о Саудовской Аравии и Египте. А Уругвай шансов нам не оставил. Испанию прошли по пенальти, но играли так, что не хочется вспоминать. Это было что-то невозможное!

— Вы с Черчесовым земляки. Когда последний раз общались?

— Ой, давно. Еще в игровые времена. Друзьями мы, конечно, не были — все-таки разница в возрасте солидная. После матча могли перекинуться парой фраз. Да перчатки мне однажды подарил.

— Что за история?

— В 18 лет с юношеской сборной отправился на чемпионат Европы в Германию. Австрия рядом, наши тренеры Кузнецов и Горохов заехали к Черчесову в гости, он за «Тироль» играл. Знакомы мы еще не были, но для меня и Стаса Хотеева, второго вратаря, передал в подарок перчатки. До сих пор где-то дома лежат.

— Какие изменения нужны сборной, чтобы не повторился провал-2021?

— Надо играть смелее, агрессивнее. Не только обороняться, но и что-то впереди создавать. У нас же в атаке нет остроты, забиваем совсем мало. Ну что мешало с Финляндией выпустить в паре с Дзюбой еще одного нападающего?!

— Соболева?

— Да. Либо скоростного Ионова. Думаю, и Смолов бы пригодился. Но его почему-то не вызвали.

— Дзюба разочаровал?

— Сыграл на своем уровне. Боролся, цеплялся — и вверху, и внизу. Делал ту же работу, что и всегда. Но в «Зените», когда рядом Азмун, Дзюбе легче. Вот и здесь был бы более эффективен, если бы сборная использовала схему с двумя форвардами.

— Как полагаете, Миранчук теперь регулярно начнет выходить в стартовом составе сборной?

— Тут многое зависит от его положения в клубе. Если там ситуация не изменится, вряд ли Алексей будет в хорошей форме. Но я надеюсь, что в новом сезоне он сможет закрепиться в основе «Аталанты». Тогда и в сборной выйдет на ведущие роли. Все качества для этого у Миранчука есть.

Матвей Сафонов. Фото Reuters

Вратари

— Поговорим о вратарях. Удивились, что с финнами в основе вышел не Шунин, а Сафонов?

— Еще бы! Обычно на больших турнирах после первого же матча вратаря не меняют. Разве что в случае форс-мажора. Поскольку Черчесов свое решение не объяснил, можем лишь догадываться, почему Шунин сел на лавку. С Бельгией ничего криминального он не совершил.

— Во втором голе не виноват?

— Я бы не стал все валить на Шунина. К голу привела череда ошибок. Защитники до мяча не дотянулись, вылетел он прямо перед вратарем. Который уже как мог, так и отбил. А Черышев вместо того, чтобы держать Менье, зачем-то побежал к штанге и бельгийцу помешать не сумел. Если бы Шунин вышел с Финляндией, уверен, и у него был бы «сухарь». Соперник-то почти не атаковал.

— Сафонов теперь надолго основной вратарь сборной?

— Пока об этом говорить рано. С финнами у него работы не было, а с датчанами отыграл неплохо, выручил несколько раз. Но счет-то — 1:4.

— Гол Дамсгора — вратарский?

— Ну... Сафонов не подобрал ногу для прыжка. Может, не видел момент удара? Хотя, если судить по повторам, обзор ему никто не закрывал.

— Пробил датчанин здорово.

— Ага, наклевом. Когда мяч летит по такой траектории, вратарю всегда трудно среагировать. Но если бы Матвей прыгнул, думаю, достал бы. Был бы красивый сейв.

— Кто сильнее — Шунин или Сафонов?

— Гильерме! Я вообще не понял, почему его даже в заявке не оказалось. Возможно, на него не рассчитывали как на первого номера, вот и решили не вызывать. Хотя он великолепно провел отборочный цикл, в «Локомотив» тоже смотрелся надежно. И в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Да, в конце прошлого года спада не избежал, но весной снова был хорош. На мой взгляд, на Евро должен был играть Гильерме.

— Ну а если выбирать между Шуниным и Сафоновым — кто круче?

— Скажем так, мне больше импонирует игра Сафонова. Часто выручает в сложных ситуациях. Иногда такие мячи вытаскивает, что поражаешься!

— В заявке на Евро был еще Дюпин.

— Тоже неплохой вратарь. Пока ему в сборной шанса не давали, но сбрасывать со счетов Дюпина точно не стоит. Во многом благодаря его спасениям «Рубин» в прошлом сезоне взлетел на четвертое место.

— Три лучших вратаря РПЛ на данный момент?

— Гильерме, Сафонов, Акинфеев.

— Почему Акинфеев третий?

— Сегодня к нему внимания меньше — за сборную-то не играет. В ЦСКА Игорь держит планку, но результаты команды, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Для такого клуба шестое место в чемпионате — катастрофа.

— Если бы Акинфеева уговорили вернуться в сборную, он бы на Евро помог?

— Какой смысл сейчас это обсуждать? Для Акинфеева сборная — закрытая тема. Да и вообще...

— Что?

— Путевку на чемпионат Европы добывали одни вратари. А потом внезапно взять и позвать другого, который три года в сборную не привлекался... Мне кажется, это неправильно.

— Как думаете, за ЦСКА Акинфеев еще долго будет играть?

— Лет пять минимум. Все от здоровья зависит. Ну и от желания самого Игоря. Конкуренции-то нет. Похоже, создавать ее руководство клуба и не стремится.

Футболисты сборной Украины. Фото AFP

Украина

— На чемпионате Европы за три тура кто из вратарей впечатлил?

— Я все матчи смотрю. Пока яркой игрой никто не отметился. Да, у Доннаруммы и Пикфорда по три «сухаря». Но итальянцы побеждали настолько легко, что у вратаря даже не было возможности себя проявить. Вот англичанин пару раз выручал. Посмотрим, как в 1/8 финала против немцев сыграет.

— А чем запомнились хорват Ливакович и словак Дубравка, с которыми нам осенью в отборе играть?

— Добротные вратари, опытные. У Ливаковича каких-то невероятных спасений не припомню. Но и грубых ошибок тоже. Дубравка от испанцев пропустил пять. Причем сначала пенальти взял, а затем вколотил мяч в свои, словно волейболист. Это техническая ошибка.

— Как надо было сыграть в том эпизоде?

— Просто перевести мяч кулаком на угловой. В остальных голах Дубравка не виноват. У словаков сборная слабенькая, испанцы их разорвали.

— Кто сегодня лучший вратарь мира?

— Мне очень нравится Облак. Спокойный, стабильный, надежный. Как и Куртуа, который особенно здорово выглядел на ЧМ-2018. На Евро у него пока совсем мало работы. Настоящая проверка ждет в 1/8 финала — с португальцами.

— А Нойер?

— Он уже не тот, что прежде. Лучшие годы позади. Вот в 2014-м Нойеру действительно не было равных.

— Кто выиграет Евро?

— Наверное, французы. Даже не представляю, кто сможет их остановить. В каждой линии шикарный подбор футболистов, бешеная конкуренция. По качеству игры они на голову выше всех. Главное, видно, что в любую секунду могут прибавить. А вот на что способны бельгийцы, пока не очень понятно. Групповой этап прошли вполноги, им вообще никто проблем не создал. Разве что датчане в первом тайме. Но потом выпустили Де Брейне, и он двумя касаниями решил исход матча.

— В 1/8 финала сойдутся Украина и Швеция. На кого ставите?

— Кто забьет первым, тот и победит. У шведов команда вязкая, закрытая, играет жестко от обороны. Вскрыть ее тяжело. Я удивился, что полякам дважды удалось это сделать. Впрочем, у них есть Левандовски, топ-форвард, он и забил. Ну а Швеция для меня самая скучная сборная на Евро. Ее болельщикам не позавидуешь. Не игра — тягомотина.

— В украинской сборной что-то настораживает?

— Полная непредсказуемость. То вспыхивают, наводят шороху в чужой штрафной. То выключаются. Смотришь на футболистов — и кажется, что они уже марафон пробежали. Такие функциональные ямы непозволительны.

— В чем Украина сильнее нас?

— Ни в чем! Команды одного уровня.

— Неужели?

— Да, есть у них громкие имена. Зинченко недавно играл в финале Лиги чемпионов, Малиновский — лучший распасовщик итальянского чемпионата. Однако на Евро эти ребята не выделяются. В отличие от Ярмоленко и Яремчука, которые забили уже по два мяча. В целом Украина как команда ничего интересного не показала. За исключением короткого всплеска в матче с Голландией.

Ивица Олич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

ЦСКА

— Давайте о ЦСКА. Как восприняли отставку Гончаренко за семь туров до финиша и назначение Олича, который никогда не работал главным?

— Я был очень удивлен. Наверное, руководство хотело устроить команде встряску. Новый тренер, другие эмоции... К сожалению, не сработало.

— За семь туров успели разобраться, какой из Олича тренер?

— Нет. С его приходом ничего не изменилось. Ни игра, ни результаты. Хотя за медали армейцы обязаны были зацепиться. А в итоге даже в еврокубки умудрились не попасть.

— Уволили Олича накануне выхода команды из отпуска. Поступок в стиле Евгения Ленноровича?

— Отвечу так — когда я в ЦСКА играл, у нас было все стабильно. Никаких шараханий. Это касалось и футболистов, и тренерского штаба.

— Если бы решение зависело от вас, кто бы сегодня тренировал ЦСКА — Гончаренко или Олич?

— Ни тот ни другой.

— Алексей Березуцкий в роли главного потянет?

— Дай-то бог! Пока мы не знаем, какой он тренер. Но когда-то же надо начинать. Так получилось, что Лехе сразу доверили ЦСКА. Круто! От души желаю ему удачи.

— Из ЦСКА с кем-то поддерживаете отношения?

— С Дмитрием Егоровым, исполнительным директором. Обычно через него от клуба передают подарки на Новый год и день рождения. Еще с Роланом Гусевым и Денисом Поповым созваниваемся. Из-за коронавируса все общение сейчас только по телефону.

— Как вы пандемию перенесли?

— Тревожно было осенью, когда заболели коронавирусом мама и сестра. Люди, с которыми постоянно в контакте, с рук меня кормят. Но ковид я проскочил, все тесты — отрицательные!

— Поразительно.

— Не то слово! Теперь собираюсь вакцинироваться.

— «Спутником»?

— Нет. Его на дом привезти не могут — нужен специальный холодильник с температурой минус 18. В моем случае используют «КовиВак». В наших вакцинах я уверен. Были бы никудышные, Запад бы уже давно развонялся, сто процентов! А там помалкивают. Это показатель. Значит, можно спокойно прививаться. Чего всем и желаю.