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Экс-игрок «Зенита» Горшков поделился мнением об участии сборной России в турнире Трех наций

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о возможном участии сборной России в турнире Трех наций во Вьетнаме.

«Надо учитывать перелеты. Возможно, экономически это не так выгодно. Сложно комментировать участие сборной в этом турнире. С соперниками тяжело сейчас, поэтому нужно играть с любыми сборными.

Интереснее и правильнее играть с сильными соперниками, но и с такими можно поддерживать национальную команду в режиме какой-то готовности. Надо людей просматривать, наигрывать, чтобы сборная каким-то образом существовала. С этой точки зрения нужно какое-то движение», — цитирует Горшкова Legalbet.

В последнем товарищеском матче, 7 июня, сборная России обыграла Беларусь (4:0).

 

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Источник: Legalbet
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