Жирков назвал матч, после которого хотел завершить карьеру
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» назвал матч, который хотел бы повторить.
— Если бы у вас была возможность повторить один матч, какой бы это был?
— Матч Словения — Россия в Мариборе, когда мы не вышли на чемпионат мира. Вообще после той встречи хотелось завершить футбольную карьеру и вообще больше нигде не появляться. Обидное поражение, — сказал Жирков «СЭ».
Матч между сборными Словении и России состоялся 18 ноября 2009 года в Мариборе (0:1). Гол забил Златко Дедич на 44-й минуте. Встреча была ответной стыковой за право выступить на чемпионате мира 2010 года. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Гуса Хиддинка, и в итоге в ЮАР поехали словенцы.
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|0
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|0
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|0
|0
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5
|Спартак
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
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|0
|0
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|0
|
7
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|0
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|0
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8
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9
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10
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|0
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|0
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11
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|0
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|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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