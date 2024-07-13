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Жирков назвал матч, после которого хотел завершить карьеру

Зарина Халимхонова
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» назвал матч, который хотел бы повторить.

— Если бы у вас была возможность повторить один матч, какой бы это был?

— Матч Словения — Россия в Мариборе, когда мы не вышли на чемпионат мира. Вообще после той встречи хотелось завершить футбольную карьеру и вообще больше нигде не появляться. Обидное поражение, — сказал Жирков «СЭ».

Матч между сборными Словении и России состоялся 18 ноября 2009 года в Мариборе (0:1). Гол забил Златко Дедич на 44-й минуте. Встреча была ответной стыковой за право выступить на чемпионате мира 2010 года. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Гуса Хиддинка, и в итоге в ЮАР поехали словенцы.

Юрий Жирков
РПЛ
Сборная России по футболу
Гус Хиддинк
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