Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о системных проблемах нашего футбола, русском менталитете, Дзюбе, Черчесове и Бердыеве.

— После провального для России Евро целый ряд специалистов подвергли критике Артема Дзюбу. Вот что, в частности, сказал Валерий Газзаев в интервью «СЭ»: «Стоячий футбол давно закончился везде, кроме РПЛ. Когда ты забиваешь по четыре мяча «Тамбову», это не помогает обыгрывать сильных соперников на международном уровне. Нужно создавать новую, энергичную, подвижную сборную с сильным характером»...

— Конечно, движение у него ограниченно. Он сейчас гораздо меньше бегает, чем три года назад. Здесь и возрастные дела. Но я бы обозначил проблему шире. Мы же видим, какой футбол показывают на чемпионате Европы Австрия, Швейцария, Чехия, Венгрия, как игроки этих сборных работают с мячом на скорости. Сравните их с нашими...

— Сравнение не в нашу пользу.

— В том-то и дело. Россия и Турция — две худшие команды всего турнира. Почему? Да мы уступаем в индивидуальном мастерстве и в командных взаимодействиях. И я не понял отговорок Черчесова.

— Каких?

— Почему он говорит, что мы особо ни на что не рассчитывали в матче с Бельгией и готовились к следующей встрече? Почему? Мы заранее готовы к поражению? Что бельгийцы показали против португальцев? Да им просто повезло! И пусть Станислав Саламович наконец ответит нам на главный вопрос.

— Какой?

— А что они делали на сборе, раз наша команда не может прессинговать все 90 минут? Ну почему венгры способны это делать, австрийцы? Вспомните, как они сражались с немцами и итальянцами! Ушли с высоко поднятой головой. И конечно, надо уже что-то делать с индивидуальным мастерством. Ну, какой брак в передачах у Зобнина, Оздоева... Да и у всех остальных. Это не идет ни в какое сравнение ни с кем! Норма современного футбола — в том, что, теряя мяч, ты должен сразу вступать в игру, в борьбу, а не выключаться. Почему на чемпионате мира-2018 этот компонент у нас был отработан, а сейчас нет? Значит, нет взаимопонимания между игроками и тренером. Нет доверия? Что вообще происходит?

— Черчесов пока не объяснил.

— Да он и не объяснит! Но по факту если команда не может быть организованной все 90 минут, то стоит говорить о браке в работе тренера.

— Вернемся к Дзюбе. А есть ли ему альтернатива?

— А разве Черчесов кого-то попробовал вместо него? Соболева выпускали только на замену. Говорят, что Дзюба — капитан команды, он важен для атмосферы. Но только его удельный вес в успехах сборной все ниже и ниже! Он не может один в один обыграть защитника, стал менее подвижен. Миранчук же в одиночку все решил против Финляндии, а Дзюба — нет.

— А вы думаете, Соболев сильнее Дзюбы?

— Да у нас толком не было возможности сравнить их на Евро. И потом, почему мы играли только в одного чистого форварда? Это же старый футбол. Почему не меняется система? Где скоростная игра? Почему такая разница в уровне индивидуального мастерства?

— Низкая интенсивность в РПЛ.

— Хорошо. Но у нас что, игрокам перестали платить зарплаты — или их сократили? Думаю, австрийцы, венгры, швейцарцы получают меньше наших ребят.

А какое мы имеем соотношение «цена — качество»? Если тебе столько платят — будь добр, выкладывайся. Тренироваться надо больше. Чехи напоминают мне советских футболистов. Да, где-то не хватает техники, но какая работоспособность, какая самоотдача! Как они бьются!

— После провала на евро-2016 Леонид Слуцкий назвал одной из причины неудачи назвал отсутствие характера у наших игроков: «Эти вещи формирует среда. Ты не можешь лежать сутками на диване, а потом выйти и сказать: вот щас я проявлю характер! Это каждодневная борьба за место в основном составе. Это ежедневная борьба через тренировки за выход на футбольное поле. Это высочайший уровень конкуренции в клубах. Это игры на самом высоком уровне напряжения, которые ты должен проводить каждую неделю, а лучше — два раза. Получается, что многие футболисты много лет не проявляют характер, просто потому что в этом нет никакой необходимости.

— Согласен. Но возникает встречный вопрос.

— Какой?

— Почему вы не играете так, как австрийцы, венгры, а получаете не меньше их? А то и больше. Это же профессионализм! Отношение к делу, понимаете? Революция в футболе назрела. Нужно со страшной силой омолаживать нашу сборную. Омолаживать! И менять подход к нашим тренерам. Ужесточить требования к ним — ну и к зарплатной ведомости. Смотреть, сколько игроков при этом специалисте прибавили в своем мастерстве.

Почему мы так мало тренируемся? Жонглеры в цирке отрабатывают все до автоматизма. У них есть методика. А футболисты... И не надо все списывать на особенности русского национального характера.

— Это вы о чем?

— Слушаю Дзюбу после Дании и удивляюсь. Зачем же ты списываешь провал на наш менталитет?! Мол, у нас коленки дрожат, мы сразу нервничаем... Парень, тебе такие деньги платят! Паши все 90 минут, работай! Почему наши полузащитники из раза в раз отдают передачи назад и поперек? Уже Гарик Харламов высмеивает сборную... Ну вы чего? Тренеры, ау! Где ваша работа? И зачем вам дают такие контракты? Какую пользу вы тогда приносите нашему футболу?

У игроков должны быть амбиции. Как это так получается, что у них нет победного духа? Ребята, вы первый день в футболе, что ли?! Выходит, Дзюба нашел тысячу причин, которые мешают нам играть в футбол. Но, по-моему, все просто: тренироваться надо и выходить на поле как на бой. Венгры — очень показательный пример!

— Некоторые игроки принесли извинения.

— А что нам от этих извинений? Они просто попросили прощения. Это не то!

— Почему?

— Вы должны сказать: «Мы плохо сыграли, но мы вам обязательно докажем, что умеем играть в футбол». Таким должен быть ответ, понимаете? Пусть докажут, что они мастера. Им же дали звания ЗМС. И где они? Все деградировали, кроме Головина. За что им вручили звания ЗМС, разве их можно сравнить с советскими мастерами, которые были лидерами! А здесь вы видите лидеров? Кто-то может переломить ход встречи? Ну если вы такие заслуженные, почему никто из европейских клубов вас не зовет?

— Черчесов исчерпал себя в сборной?

— Человек может еще поменяться. Но то, что он нам представил на чемпионате Европы, заслуживает, конечно, неудовлетворительной оценки. При этом тренер не может назвать причины провала. Нужна полная аналитика произошедшего!

Ребята, если мы не вскроем проблемы, то мы их и не решим. Опять слышу: ну ничего не поделаешь, таков наш уровень.

— Не уровень?

— Уровень, говорите? А зачем мы тогда пыжимся и платим такие зарплаты?! При этом я убежден, что у нас очень много способных ребят. Их надо просто доводить до уровня. И тут опять мы возвращаемся к вопросу квалификации тренеров, ко всей системе. Я уже много раз говорил. Подключайте к разработке методики людей, которые добивались серьезных успехов в нашем футболе: Газзаева, Семина, Романцева, Бердыева. Они должны определять вектор. Почему к их помощи никто не обращается? Почему Бердыеву толком никто ни разу не предложил возглавить сборную? Пора что-то менять! А то у нас капитан сборной так и будет во всем винить менталитет... Русские люди со своим менталитетом вообще-то добились высочайших успехов в других сферах. Так почему бы Дзюбе, другим сборникам не попасть в их число? По зарплате он уже попал...