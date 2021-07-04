Сборная провалила Евро-2020, но заработала солидную сумму. Как такое возможно?

Разобрали финансовый аспект выступления России на турнире.

В пятницу заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание с участием министра спорта Олега Матыцина, представителей администрации президента, а также руководителей спортивных федераций и профессиональных лиг по игровым видам спорта, включая Российский футбольный союз и Федерацию хоккея России. По его итогам появилось жесткое заявление.

— Игра наших футболистов на чемпионате Европы, поражение хоккеистов в 1/4 финала на чемпионате мира, проигрыш сборной команде Мексики в баскетбольном отборе на Олимпиаду — это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство, — привела слова Чернышенко пресс-служба вице-премьера. — В ходе прямой линии президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье легионеров, перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора — все эти проблемы требуют безотлагательных действий.

Понятно, что рядовые болельщики, те самые налогоплательщики, разочарованы неудачным выступлением нашей национальной команды на полудомашнем Евро-2020. Все мы ждали и хотели большего. Но вот финансовые показатели выглядят не столь плачевно.

Из общего призового фонда ЧЕ в 371 миллион евро (официальные данные УЕФА) россиянам досталось 10,75 миллиона. Эта сумма сложилась из 9,25 миллиона, положенных каждому финалисту просто за участие, и 1,5 миллиона сверх того за победу над Финляндией. Кстати, ничья оценивается вдвое меньше — 750 тысяч евро.

Этот доход позволил:

а) покрыть затраты на участие сборной в отборочной кампании. Каждая из пяти выездных встреч в зависимости от логистики (мы, напомню, соперничали с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино) обходилась где-то в 200-300 тысяч евро. Меньше стоила — но тоже требовала вложений — организация домашних игр. Выход в финальную стадию Евро эти расходы полностью отбил;

б) перекрыть зарплату Черчесова и его штаба за период с момента окончания квалификации. Оклад главного тренера, например, составляет 2,5 миллиона евро в год, квалификация завершилась в ноябре 2019-го. Дальше путем элементарных арифметических действий можете при желании посчитать сами;

в) выплатить премиальные футболистам — если они, конечно, прописаны в договоре с РФС;

г) получить прибыль для футбольного союза;

д) увеличить бюджет государства — со средств, полученных от УЕФА, РФС заплатит налоги.

Ничего этого не было бы, если сборная не пробилась бы на Евро-2020.

Также нужно иметь в виду, что футбольный союз, общественная организация, существует на деньги, получаемые от спонсоров и партнеров, плюс на то, что заработает сам посредством коммерческой и маркетинговой деятельности. А первая мужская сборная выступает в этом процессе локомотивом — именно под нее заключается львиная доля коммерческих и партнерских соглашений.

Можно еще сравнить с заработком за ЧМ-2018. Тогда призовой фонд ФИФА установила в размере 400 миллионов долларов. Наши выступили намного успешнее, чем сейчас, что отразилось на призовых. Россия получила 16 миллионов: 8 — за участие, 4 — за выход из группы и еще 4 — за победу в 1/8 финала.

Еще раз повторю: спортивный результат на Евро не может оцениваться иначе как провальный. Но с финансовой точки зрения все намного лучше, чем если бы россияне вовсе остались без финального турнира. Как мы видим, участие на ЧМ и Евро не только очень важно с точки зрения развития футбола, оно еще и позволяет заработать хорошие суммы. Поэтому нам крайне необходимо пробиться в Катар. Но с учетом сложной системы отбора сделать это непросто.