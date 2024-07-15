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Дзагоев оценил продление контракта Карпина со сборной России

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной России Алан Дзагоев заявил, что решение Российского футбольного союза (РФС) продлить контракт с главным тренером национальной сборной Валерием Карпиным является положительным.

28 июня РФС объявил о продлении контракта с Карпиным на четыре года.

«Сейчас главное — играть с теми сборными, которые согласятся. Я думаю, что для сборной России хорошо, что продлили контракт с главным тренером Валерием Карпиным. Он знает давным-давно всех ребят, поэтому положительное решение», — цитирует Дзагоева ТАСС.

Карпин возглавляет сборную России с марта 2022 года. РФС продлил контракт с 55-летним специалистом до 31 мая 2026 года.

Источник: ТАСС
Алан Дзагоев
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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