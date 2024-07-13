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Сегодня, 13:07

Акинфеев считает, что российским клубам будет сложно вернуться на международную арену

Виктория Кравченко
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что российским футбольным сборным и клубам будет тяжело вернуться на международные турниры после долгого отстранения.

«Будет тяжело, когда вернут клубы и сборную. Поймать тот уровень, тот кайф, наверное, будет непросто, тем более нынешнему поколению. Нас-то уже ничем не испугать, мы все прошли в свое время — и в Лиге чемпионов играли, и в Кубке УЕФА, и на уровне сборной. То есть там больше 100 матчей уже было у всех. Сейчас будет тяжело», — цитирует голкипера ТАСС.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Российские команды не вошли в топ-100 обновленного рейтинга УЕФА.
Источник: https://tass.ru/sport/21352809
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