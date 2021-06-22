Итоги выступления сборной России от обозревателя «СЭ».

Полет кружек пива с верхнего яруса

...На нас откуда-то сверху щедро лилось пиво.

Добрые датские болельщики с верхнего яруса, расположенного над ложей прессы, после каждого гола своей команды просто швыряли пластиковые кружки с пивом куда-то вниз — куда именно, их интересовало мало. Португальский коллега изумлялся: «На стадионе кружка пива стоит семь евро. И они, едва ее пригубив, швыряют вниз. Неужели они тут все такие богатые...»

Уже ко второму голу мы поняли, что в секунду, когда мяч влетает в ворота, надо закрывать ноутбуки. И желательно чем-то накрывать голову — иначе пивной душ неизбежен. Кого-то об этом даже перед игрой предупредили стюарды.

После финального свистка пиво сверху не лилось. Зато лились песни, которые датчане пели как-то феноменально слитно — будто репетировали с утра до ночи.

А потом все перенеслось за пределы стадиона. Причем — ноль агрессии, а чистая, незамутненная, абсолютно позитивная эмоция.

Как же лихо гулял Копенгаген ночью буднего дня! Каждый памятник был оккупирован молодежной тусовкой, и кто-то сверху обязательно взмахивал рукой, что-то выкрикивал — и другие повторяли в такт. У пешеходного перехода сидел человек в инвалидной коляске, обвязанный датскими флагами, и радостно строчил кому-то сообщение. Волонтеры угощали нас, российских журналистов, в ночи выходивших со стадионов, пивом.

И извинялись. За что?!

Им гордиться надо, а не извиняться.

Днем перед матчем мы с коллегами сидели на одной из центральных площадей и разговорились с одним из датских болельщиков. Наши бы после двух поражений смешали свою команду с той самой субстанцией, о которой самокритично высказался Артем Дзюба: мол, обкакались. А этот болельщик чуть ли не кричал: «Да мы играем в лучший наш футбол за двадцать лет! И у нас ноль очков!»

И был, кстати, на сто процентов прав. Я его успокаивал: с таким футболом — всенепременно наберете. Один гол за 45 ударов — это аномалия. Когда-то должно было прорвать.

Набрали. Прорвало. И тот самый Юссуф Поульсен без гола не обошелся — правда, халявного, после паса назад фактически на пустые ворота Романа Зобнина. Паса, который станет мемом Евро-2020, и объяснения, как опытный футболист в важнейший момент матча способен на такое, лично у меня нет.

Именно этот абсурдный гол стал для Дании победным.

Сейчас беспроигрышно поистерить, эпитеты похлеще Черчесову, Зобнину и игрокам придумать, покричать «позор». Как будто все последние большие турниры с другими тренерами и футболистами — ЧМ-2014, Евро-2016 — были другими и есть чему действительно возмущаться.

По-моему, это как раз успехи вроде бронзы Евро-2008 или ЧМ-2018 — исключения, а не правила. И успехам надо удивляться, а не провалам. Потому что происшедшее с Бельгией и Данией — это и есть наш сегодняшний футбол во всей его красе.

Как бы ни было эффектно сравнить Данию-2021 с Уэльсом-2016, — осознать, что Уэльс это был только по результату. Тогда нас пригвоздили сразу, без просвета. И с последующим легендарным «Мы — говно».

Здесь был безупречный для этого подбора игроков первый тайм, о котором сейчас в обвинительном раже многие предпочтут не вспоминать. Дания, которая в двух предыдущих матчах пробила 22 и 23 раза, до 50-й минуты нанесла 4 удара, один из которых в створ. Он стал голевым.

Это был еще не конец, но потом случился Пас Зобнина. Никогда не валил вину на отдельных игроков, не хочу делать этого и сейчас. Но такая ошибка опытного человека в такой момент, когда все висит на волоске, — необъяснима.

И она способна сломить всю команду.

Но при 0:2 и после такого гола, когда по идее должен был наступить развал, Россия еще нашла в себе силы на сопротивление. Перешли на 4-4-2, вышедший на замену Соболев заработал пенальти, Дзюба (ох как екнуло сердце!) его реализовал. И вернулась надежда. Которая, впрочем, очень быстро была растоптана.

И вот о чем подумалось. Болельщики хотят видеть у сборной красивый, зрелищный, открытый футбол. Призывают, чтобы тренер сборной не трусил, а футболисты играли в свое удовольствие.

В паре отрезков за эти три матча Черчесов переходил на схему с четырьмя защитниками. И тут же получал от Бельгии и — во второй половине второго тайма — Дании.

Мы просто не можем играть на таком уровне в зрелищный и открытый футбол. Может, кому-то стыдно признать, но у нас элементарно нет для этого мастерства. Мы способны добиваться результата только так, как делали это в первом тайме матча с датчанами.

И это ведь не был пресловутый «автобус» — просто строгая игровая дисциплина и четкое понимание, что и кому надо делать на поле. Не знаю, как по телевизору, а из ложи прессы геометрия нашей игры в этот период выглядела оптимальной. Творчества — да, было мало. Но ты поди сделай с такой Данией ставку на творчество.

Кому-то это может показаться скучным — но попытка сыграть чуть более залихватски оборачивается тем, что мы увидели в последней трети матча.

Дело не столько в сборной, сколько в футбольном хозяйстве

...На несколько минут мне показалось, что это был не стадион «Паркен», уютно, по-домашнему названный в честь окружающего его парка. В эти мгновения я был уверен, что нахожусь на «Энфилде», в эпицентре ливерпульского футбола.

«Паркен» пел You'll Never Walk Alone.

И как он пел! Не хуже, чем тот «Энфилд», где эта песня стала культовой!

Это было прямо перед началом матча Россия — Дания. И, не раз за эту игру услышав сшибающий с ног многотысячный и фантастически слитный хор, я подумал о том, что нам не только играть, но и болеть за футбольные команды надо здорово учиться.

Болельщики, конечно, вправе с дивана объяснять игрокам, как надо бить с левой или пасовать с правой. Но и им самим, прежде чем предъявлять претензии к другим, нелишне было бы послушать это божественное пение.

И понять, на сколько лет и декад они сами отстали от мирового футбола, как и игроки, и тренеры, и, может быть, журналисты.

Весь наш футбол.

Он и не вышел из группы В Евро-2020. Безусловно, не оказались в плей-офф и персонально Черчесов, и игроки. Каждый из них в какой-то степени виноват.

Но как же правильно за пару дней до матча в Копенгагене сформулировал в нашей беседе Юрий Семин:

«Критика критикой, она обязательно должна быть. Но на таких турнирах особенно нужно, чтобы она была разумная и плодотворная. И чтобы не ограничивалась игроками, которые выходят на поле, и тренерами. Надо после чемпионата сделать выводы не только о них, а обо всех футбольных структурах страны, всем хозяйстве — как оно работает. Когда мы последний раз выигрывали молодежные и юношеские чемпионаты мира? Когда вообще попадали в финальные турниры?»

Я уточнил: при Борисе Игнатьеве в 1991 году сборная СССР на молодежном чемпионате мира заняла третье место. И в 88-м его команда выигрывала юношеский Евро. Через Игнатьева прошли 34 игрока, которые потом выступали за первую сборную. Нынешняя же молодежка всего два раза в XXI веке выходила в финальные турниры Евро, проиграв в них пять матчей из шести.

Семин парировал:

«Сейчас ищем центральных защитников — и найти не можем. А чему удивляться, если у нас такие результаты на молодежном уровне? Поэтому давайте поддерживать тех, кто работает в первой сборной сейчас. Им приходится непросто.

Откуда взяться большому количеству квалифицированных игроков для первой сборной? Вот на это надо обратить внимание, а не идти по верхам. Сейчас все восхищаются Украиной, говорят про нее, — но они же действующие чемпионы мира среди молодежных сборных! А нас на этом соревновании уже много лет не было. Ничего случайного не бывает! Если смотреть на всю ситуацию в комплексе, подвижки могут произойти. Если же обращать внимание только на сегодняшних игроков и тренеров — далеко точно не пойдем. То, что Дания недавно на молодежном чемпионате Европы в решающем матче обыграла нас 3:0 — тоже показательный момент".

На взрослом получилось 4:1. И это — конечно, частично про уровень сборной, но в большей степени — про футбол в стране.

Про мрак в детском футболе. Там ведь, когда богатые предки проплачивают обучение сытым, распальцованным сыновьям, а реальные таланты не получают шанса, все и начинается. А продолжается — переходом из молодежного футбола во взрослый.

Про мощные зарплаты пацанам, которые немножко приподнялись, но вообще еще ничего не добились. Поводом к тому — лимит, который и перегрел рынок, и агенты, которые этим пользуются. А причиной (не путать с поводом, тут все глубже) — госфинансирование, как раз-таки и позволяющее процветать зарплатам, которые в нашем футболе не имеют права быть.

Вот потому-то нам всем и хочется, чтобы большой российский талант, условный Захарян или Пиняев, побыстрее свалил куда-нибудь в Европу, не успев испортиться здесь.

Мы перестали играть с топами, как перед ЧМ-2018 — и больше не знаем, в чем наши слабости

Виноват ли Черчесов? Конечно, виноват. Главный тренер, если проиграли, не может быть не виноват.

Вопрос — в чем.

На мой взгляд, не имеет права команда так реагировать на первый пропущенный гол, как с Бельгией, и так разваливаться в конце, как с Данией. Еще один момент — если все говорили о том, как хорошо Россия готова физически, то такого последнего отрезка матча, как с датчанами, быть не должно было. Либо это просто говорит о том, что футбол — не одна голая «физика», и не надо упрощать комплекс сложных вещей.

В любом случае все это — зона ответственности Черчесова.

Мы очень плохо играли с Бельгией. С Финляндией — лучше. Первый тайм с Данией — еще лучше. А дальше сказалось то, о чем все говорили миллион раз. Класс.

По большому счету, все получилось ровно так, как и должно было. Мы сильнее Финляндии — ее и обыграли (почему финны обыграли датчан, все прекрасно понимают). Мы значительно слабее Бельгии и Дании, о чем свидетельствуют названия клубов, которые их игроки представляют, — им и проиграли.

По-моему, мы просто должны правильно себя позиционировать. На каком основании Россия в футболе сейчас должна чего-то весомого добиваться?

У этой сборной есть большое отличие от команды, игравшей на ЧМ-2018.

Раньше у нас в команде по крайней мере были опытные лидеры в каждой линии. Но нет больше в национальной команде ни Акинфеева, ни Игнашевича. Такие фигуры — товар штучный. И не вернись Игнашевич на чемпионат мира, того чуда не было бы и в помине.

А сейчас настало время смены поколений. За один промежуток между матчами с Бельгией и Финляндией средний возраст команды упал с 29,4 до 25,9 лет — очень молодого для чемпионатов мира и Европы. С Данией он, правда, снова чуть поднялся за счет смены Баринова на Кудряшова, но тенденция ясна.

Вопрос к Черчесову тут в другом — почему нужно было потратить три года на то, чтобы все поменять за один матч? Почему омолаживать команду нельзя было раньше и постепеннее?

Но тут претензии должны предъявляться не только и даже не столько к Черчесову. Не он сейчас выбирает соперников по контрольным матчам, а глава фирмы «Телеспорт» Петр Макаренко. И не уверен, что он исходит в этом из сугубо футбольных, а не коммерческих соображений.

Перед ЧМ-2018 мы играли исключительно с топами. Бельгия, Франция, Аргентина, Бразилия... На фоне таких оппонентов только и можно было понять свои минусы и исправить их. Результат такой подготовки мы увидели на домашнем чемпионате мира.

После у нас таких соперников не было вообще. И в Лиге наций мы играли в группе В, то есть с себе подобными. Что из этого можно было извлечь, чему научиться — не понимаю. Отход от прекрасно сработавшей практики 2017-18 годов завел нас в тупик.

Но ведь и Черчесов мог высказать недовольство подобным положением вещей, в том числе и публичное. А после ЧМ-2018 к главному тренеру сборной прислушиваются на всех уровнях, его слово имеет серьезный вес.

Но мы играли с Молдавиями, а Черчесов промолчал. Будет ему урок, поскольку уверен, что никто его — по крайней мере, до конца отборочного цикла ЧМ-2022, то есть до ноября этого года — не уволит: Александр Дюков не склонен к потаканию общественному мнению. А если Черчесов выведет сборную в Катар, то и там наверняка отработает.

Общественные требования его линчевать, до такой степени эмоциональны, что никто не задается вопросом — а кто вместо? И чего этот «вместо» способен добиться?

Это когда-то с РФС сотрудничал Роман Абрамович, который был способен оплатить контракт Гуса Хиддинка. Сейчас российская экономика (а на футболе она тоже отражается, он — зеркало жизни) не в том положении второй половины нулевых — начала десятых, чтобы можно было нанять топ-тренера из Европы.

А нужен ли европейский середняк? И назовите хоть одно имя российского специалиста, который гарантированно сработает лучше Черчесова, точно выведет сборную на чемпионат мира, а там выйдет из группы.

Чтобы охладить горячие головы, сообщу, что на практике такого не было вообще. С момента развала СССР Россия два раза выходила в плей-офф чемпионатов мира и Европы, и однажды это произошло с иностранцем Хиддинком, а еще раз — с россиянином Черчесовым. Все.

После ЧМ-2018, кстати, он и получил свою зарплату, входящую в топ-5 тренеров Евро. Тем глупее его в этом обвинять. Не он сам себе ее положил. И произошло это не на ровном месте.

Омоложение

Хороший, умный полузащитник Олег Иванов, выступающий сейчас за «Уфу», ведет авторскую колонку в «СЭ». И говорит игрок заявки бронзовой сборной России на Евро-2008 (пусть и не провёл там ни минуты) не хайповые вещи, рассчитанные на эпатаж и скандал, а то, что реально думает. И порой это бывает очень интересно и показательно с точки зрения психологии футбольных людей.

«...Появление (с финнами) с первых минут Сафонова и Дивеева — огромный сюрприз. В предыдущей колонке я высказал предположение, что Шунин и Семенов, несмотря на досадные ошибки с Бельгией, сохранят место в составе.

Скажу больше. Был бы я главным тренером сборной, точно выпустил бы и того, и другого. Логика простая — оба сверхмотивированы, будут землю грызть, чтобы все исправить. К тому же Семенов как защитник, на мой взгляд, пока сильнее и стабильнее Дивеева. Впрочем, Черчесову изнутри виднее... В любом случае, риск оправдался".

Оцените честность Иванова. Уже после матча с финнами сказать, что он на месте Черчесова поставил бы Шунина с Семеновым, решился бы не каждый. Наоборот, все, кто может, козыряют тем, что «ставили» в состав кого-то из двоих игроков молодежки (я, например, Сафонова), а кто-то и обоих.

Возможно, это некая солидарность опытных футболистов. С Шуниным они ровесники, Семенов на два года младше, и с ним Олег много лет играл вместе в «Ахмате», а потому не может быть объективным. Он и упоминает, что они созванивались перед первой игрой.

А у ветеранов, потихоньку сходящих со сцены, к набирающим силу молодым — всегда ревность. Это было и будет — хоть 50 лет назад, хоть через 50, хоть во времена домашних дисковых телефонов и двухкопеечных автоматов на улице, хоть во времена смартфонов. Потому что такова человеческая природа.

Но ведь и у тренеров она такова, что 90% из них в ответственном матче предпочтут опыт молодости. Ведь опыт теоретически уменьшает опасность мандража и глупой ошибки.

Теоретически. Потому что Шунин с Семеновым, которым 66 лет на двоих и которые при этом с Бельгией дебютировали на больших турнирах, эти самые глупые ошибки и совершили. Опыт, который у них имелся, им не помог (как и более молодому, но все равно уже обладающему серьезным опытом Зобнину в матче с Данией).

Тут нельзя забывать, что в еврокубках этого опыта, по сути, и не было — «Ахмат» Семенова в Европе вообще не играл, у Шунина в «Динамо» все ограничилось пятью матчами с семью пропущенными мячами за 14 лет. А в том отличном сезоне-2014/15 как раз при Черчесове, когда «Динамо» выиграло шесть матчей из шести в группе, потом прошло «Андерлехт», а в 1/8 уступило «Наполи», играл Габулов, а Антон из 14 игр провел лишь одну. В прошлом году именно его ошибки предопределили поражение от тбилисского «Локомотива».

Тем не менее футбол — штука инерционная. Семенов был незаменимым защитником сборной все время после ЧМ-2018, Шунин после разочарования штаба в Гильерме — самым опытным из имевшихся в наличии вратарей.

Это вам, болельщикам, и нам, журналистам, легко рассуждать, кого и когда надо в составе поменять; это у нас такие вещи делаются по щелчку пальцев. А там, в реальной жизни, команда — это не футбольный менеджер, а живой организм. И из слов Олега Иванова, человека не из виртуальной, а из настоящей футбольной реальности, легко понять, как сложно должно было даться Черчесову это решение. Для тех, кто на стадионе и у телевизора, — вроде как очевидное, для тех, кто внутри футбола, — «огромный сюрприз».

Первый гол Дании — в немалой степени на Сафонове, оказавшемся в полупозиции. Но ведь как соперник, совсем молодой парень, пробил! Получив, кстати, единственный шанс для такого удара на команду за тайм. У того же Головина таких шансов было два. Он, лидер нашей сборной, ими не воспользовался.

Зато вы же видели Сафонова, летающего по углам перед третьим голом бельгийцев. Он сделал три сэйва подряд, и все — из топ-категории. Не спасло. Команда уже плыла, и с четвертого удара — влетело. Его просто бросили на растерзание.

Скорее всего, Сафонов с Дивеевым будут играть за сборную еще не меньше десяти лет. С большой долей вероятности станут в ней ключевыми людьми. А началось для них все именно на Евро-2020. И потому вряд ли они когда-то скажут хоть одно плохое слово о Черчесове. Как и Мухин, в 19 лет дважды вышедший на замену на Евро.

У меня нет ответа на вопрос, не стоило ли хотя бы раз дать шанс в стартовом составе не Дзюбе, а Соболеву. Игра национальной команды в атаке заточена на Артема. Но единственное результативное действие, пенальти, он сделал после фола на Соболеве. То есть при схеме в два нападающих. Может, Черчесов не был прав, лишь в последний момент перейдя на нее?

С другой стороны, забив один мяч, сборная при этой модели пропустила еще два. Клюв вылез — хвост увяз. Поди тут разберись.

Нельзя решать сложные проблемы простыми путями. Результат Евро, конечно, говорит о том, что Черчесов сработал, мягко говоря, далеко от идеала. Он и сам на пресс-конференции после Дании не стал этого отрицать, не став валить вину на условного Зобнина (ставка на которого на Евро, кстати, не сработала и помимо паса назад с датчанами) или кого-то еще и подчеркнув, что вся ответственность за результат — на главном тренере.

Ну, преуспеете вы в своей жажде крови, уволите Черчесова. А решит ли это те проблемы, которые есть в нашем футболе в целом? В детско-юношеском, при переходе из молодежного во взрослый? С ранними и незаслуженными зарплатами, с госфинансированием, с лимитом?

Может, об этом задумаемся?