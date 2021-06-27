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Почему Алексей Миранчук не потащил сборную России на Евро

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 14:30
Алексей Миранчук и Станислав Черчесов. Фото Getty Images
Алексей Миранчук и Станислав Черчесов. Фото Getty Images
Теги:
Взгляд журналиста, живущего в Милане.

Мнение

Алексей Миранчук и&nbsp;Александр Головин.Отъезд игроков в Европу не спасет русский футбол. Это миф, который ничего не изменит

Италия и Дания уже в четвертьфинале. Германия и Украина вышли в 1/8 финала поборются за следующую стадию. Россия же провалила турнир и теперь наблюдает за происходящим со стороны.

Что, а, вернее, кто объединяет эти пять сборных, которые я свел в одну компанию? Человек по имени Джан Пьеро Гасперини — главный тренер «Аталанты». За Италию выступают его футболисты Пессина и Толой, Данию представляет Мехле, Украину — Малиновский, Германию — Гозенс, Голландию — де Рон. О нашей команде вы сами прекрасно осведомлены: весь прошлый сезон мы следили за «уехавшим зе мечтой», но получившим большие проблемы с игровой практикой Алексеем Миранчуком. СМИ оправдывали его — мол, первый год в новом клубе объективно уходит на раскачку, зато потом все будет хорошо.

У меня на Евро-2020 сложилось такое впечатление, что и вся сборная России, за редким исключением, настроилась на турнир по такому же принципу: с Бельгией объективно ловить нечего, зато потом все станет хорошо.

Да, Алексей забил классный решающий гол в своем элегантном стиле в ворота финнов. И он явно научился чему-то новому у Гасперини — например, стал жестче ставить корпус. Но вот эта индульгенция на раскачку, которой, похоже, заражены практически все наши ведущие футболисты, является психологическим барьером, регулярно мешающим им на международном уровне — что в Лиге чемпионов, что в матчах сборной. Наши национальная команда и ведущие клубы выглядят коллективами, где результат может прийти только за счет какого-то невероятного стечения обстоятельств, когда отсутствие высокого мастерства, стабильности и умения выжигать поле компенсируется куражом, удачей и благосклонностью... лунного календаря. Причем все три компонента обязательно должны сойтись вместе, иначе надежды нет.

Мяч в&nbsp;сетке ворот финской сборной.

Пессина же всегда производит впечатление боевой машины, Мехле методично перепахивает вдоль и поперек свою бровку, Гозенс просто творит чудеса, Малиновский даже в свои не лучшие дни прет и прет в сторону чужих ворот, а де Рон — вечно заряженная батарейка. Эти ребята из «Аталанты» четко знают, зачем они приехали на Евро: рвут и мечут, умеют сыграть и за себя, и за того парня. По уровню футбольного интеллекта и по технике работы с мячом наш Миранчук, наверное, превосходит любого из этих своих партнеров из Бергамо. Вот только он теперь смотрит ЧЕ по телевизору, а они остаются в деле: вспышки элегантности и действия на чистых мячах без высокой интенсивности, умения тащить на себе груз ответственность за общий результат — это итог той самой многолетней индульгенции на раскачку, разговоров о светлом будущем.

Александр Головин после поражения от&nbsp;Дании на&nbsp;Евро-2020.Россия на Евро-2020: не по законам сказки. Колонка Казакова

Наши ребята спокойно ждут его и никуда не торопятся, а другие выходят на поле выгрызать победу — как в матче, так и во внутрикомандной конкуренции — здесь и сейчас. Поэтому у них есть навык интенсивной борьбы от игры к игре, а мы уповаем только на фортуну, кураж и чтобы верно сошлись звезды.

Искреннее спасибо Алексею за то, что за счет его вспышки мы забили хоть один за три матча мяч с игры и победили финнов: без этого стало бы совсем грустно. И вообще самые, пожалуй, яркие вспышки россиян на групповом этапе как раз связаны именно с Миранчуком. Не его личная вина, а наша общая беда в том, что самый талантливый на пару с Александром Головиным футболист из нашего нынешнего состава смог проявить себя на таком мегатурнире, как Евро, лишь фрагментарно и не стал лидером команды — как и тот же Головин.

Сейчас мы опять будем слышать о том, что Алексей и Александр — светлое будущее сборной, но кому сегодня от этого легче?

Получается, что Миранчук — это красивая история про завтра, а Пессина и Мехле, Малиновский, Гозенс и де Рон — реалии сегодняшнего дня. Как вы думаете, кем прямо сейчас больше гордятся болельщики «Аталанты» и главный тренер Джан Пьеро Гасперини?

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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