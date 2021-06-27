Почему Алексей Миранчук не потащил сборную России на Евро

Взгляд журналиста, живущего в Милане.

Мнение

Италия и Дания уже в четвертьфинале. Германия и Украина вышли в 1/8 финала поборются за следующую стадию. Россия же провалила турнир и теперь наблюдает за происходящим со стороны.

Что, а, вернее, кто объединяет эти пять сборных, которые я свел в одну компанию? Человек по имени Джан Пьеро Гасперини — главный тренер «Аталанты». За Италию выступают его футболисты Пессина и Толой, Данию представляет Мехле, Украину — Малиновский, Германию — Гозенс, Голландию — де Рон. О нашей команде вы сами прекрасно осведомлены: весь прошлый сезон мы следили за «уехавшим зе мечтой», но получившим большие проблемы с игровой практикой Алексеем Миранчуком. СМИ оправдывали его — мол, первый год в новом клубе объективно уходит на раскачку, зато потом все будет хорошо.

У меня на Евро-2020 сложилось такое впечатление, что и вся сборная России, за редким исключением, настроилась на турнир по такому же принципу: с Бельгией объективно ловить нечего, зато потом все станет хорошо.

Да, Алексей забил классный решающий гол в своем элегантном стиле в ворота финнов. И он явно научился чему-то новому у Гасперини — например, стал жестче ставить корпус. Но вот эта индульгенция на раскачку, которой, похоже, заражены практически все наши ведущие футболисты, является психологическим барьером, регулярно мешающим им на международном уровне — что в Лиге чемпионов, что в матчах сборной. Наши национальная команда и ведущие клубы выглядят коллективами, где результат может прийти только за счет какого-то невероятного стечения обстоятельств, когда отсутствие высокого мастерства, стабильности и умения выжигать поле компенсируется куражом, удачей и благосклонностью... лунного календаря. Причем все три компонента обязательно должны сойтись вместе, иначе надежды нет.

Пессина же всегда производит впечатление боевой машины, Мехле методично перепахивает вдоль и поперек свою бровку, Гозенс просто творит чудеса, Малиновский даже в свои не лучшие дни прет и прет в сторону чужих ворот, а де Рон — вечно заряженная батарейка. Эти ребята из «Аталанты» четко знают, зачем они приехали на Евро: рвут и мечут, умеют сыграть и за себя, и за того парня. По уровню футбольного интеллекта и по технике работы с мячом наш Миранчук, наверное, превосходит любого из этих своих партнеров из Бергамо. Вот только он теперь смотрит ЧЕ по телевизору, а они остаются в деле: вспышки элегантности и действия на чистых мячах без высокой интенсивности, умения тащить на себе груз ответственность за общий результат — это итог той самой многолетней индульгенции на раскачку, разговоров о светлом будущем.

Наши ребята спокойно ждут его и никуда не торопятся, а другие выходят на поле выгрызать победу — как в матче, так и во внутрикомандной конкуренции — здесь и сейчас. Поэтому у них есть навык интенсивной борьбы от игры к игре, а мы уповаем только на фортуну, кураж и чтобы верно сошлись звезды.

Искреннее спасибо Алексею за то, что за счет его вспышки мы забили хоть один за три матча мяч с игры и победили финнов: без этого стало бы совсем грустно. И вообще самые, пожалуй, яркие вспышки россиян на групповом этапе как раз связаны именно с Миранчуком. Не его личная вина, а наша общая беда в том, что самый талантливый на пару с Александром Головиным футболист из нашего нынешнего состава смог проявить себя на таком мегатурнире, как Евро, лишь фрагментарно и не стал лидером команды — как и тот же Головин.

Сейчас мы опять будем слышать о том, что Алексей и Александр — светлое будущее сборной, но кому сегодня от этого легче?

Получается, что Миранчук — это красивая история про завтра, а Пессина и Мехле, Малиновский, Гозенс и де Рон — реалии сегодняшнего дня. Как вы думаете, кем прямо сейчас больше гордятся болельщики «Аталанты» и главный тренер Джан Пьеро Гасперини?

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.