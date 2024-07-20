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Сегодня, 12:50

В Мексике отвергли возможность проведения матча со сборной России в ближайшее время

Виктория Кравченко
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Футболисты сборной Мексики на Кубке Америки.
Фото AFP

В Федерации футбола Мексики сообщили, что не планируют проводить товарищескую игру со сборной России в октябре.

«У нас нет возможности сыграть со сборной России в октябре. Мы не рассматриваем соперников на товарищеские матчи в этом месяце», — сообщил источник Sport24.

Также ообщалось, что у сборной России в сентябре есть возможность сыграть с Сирией и Индией.

С учетом календаря международных игр, утвержденного ФИФА, осенью можно провести максимум по две игры с 2 по 10 сентября, с 7 по 15 октября и с 11 по 19 ноября. У большинства сборных нет свободных дат в октябре.

Источник: Sport24
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