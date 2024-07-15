Генсек Ассоциации футбола Замбии: «Скоро мы вернемся к переговорам о проведении матча с Россией»

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга заявил, что переговоры с РФС о проведении товарищеского матча еще не завершены. В начале июля он отмечал, что договоренность по данному вопросу уже достигнута.

«Мы скоро вернемся к переговорам с российской стороной о товарищеском матче. У нас достаточно времени, чтобы все завершить, мы никуда не спешим. Товарищеская игра пройдет в сентябре-октябре, а у нас есть еще июль и август для того, чтобы договориться. У нас есть еще две недели, чтобы уведомить ФИФА о наших соперниках. Они не против, с этим нет никаких проблем. Как все будет обсуждено и согласовано, мы об этом объявим», — цитирует Камангу Sport24.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.