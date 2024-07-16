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Сегодня, 14:00

У сборной России в сентябре есть возможность сыграть с Сирией и Индией

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский футбольный союз продолжает поиски соперников для сборной России по товарищеским матчам на ближайшую осень. Сейчас можно предположить, что вероятным оппонентом нашей национальной команды в сентябре станет представитель Азии — Сирия или Индия. Еще недавно были варианты с Вьетнамом и Таиландом. Кроме того, была свободна команда Панамы.

Теоретически матч с Сирией может пройти на нейтральном поле. Появлялась неофициальная информация о Баку.

С учетом календаря международных игр, утвержденного ФИФА, осенью можно провести максимум по две игры с 2 по 10 сентября, с 7 по 15 октября и с 11 по 19 ноября. У большинства сборных нет свободных дат в октябре — выбор соперников в этом месяце сведен к минимуму. Как вариант — Мексика и Туркмения.

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Сборная России по футболу
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