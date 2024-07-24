Фильм о Черенкове планируют отдельно показать футболистам «Спартака» и сборной России

Режиссер фильма о бывшем капитане «Спартака» Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» Николай Акелькин заявил, что картину планируют показать игрокам красно-белых и сборной России.

Премьера фильма состоится 31 октября.

«Думаю, что отдельные показы фильма будут. Мы планируем показать его действующим футболистам «Спартака», игрокам сборной России, может быть, представителям других видов спорта. Сейчас мы над этим работаем. На стадионе в октябре тяжело было бы это осуществить, уже и погодные условия не те», — приводит слова режиссера ТАСС.

Черенков — рекордсмен по количеству проведенных матчей за «Спартак» (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994).