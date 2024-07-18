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Сегодня, 12:35

Сборная Испании вошла в топ-3 рейтинга ФИФА, Россия осталась на 33-м месте

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ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.

Среди значимых изменений стоит выделить прогресс сборной Испании, которая благодаря победе на чемпионате Европы-2024 поднялась сразу на 5 позиций и вошла в тройку лидеров рейтинга. Бельгия оказалась за пределами первой пятерки, опустившись на 6-е место, 7-е и 8-е места занимают сборные Нидерландов и Португалии соответственно. Замыкают десятку лучших Колумбия (финалист Кубка Америки-2024) и Италия (10-е место).

Лидерство в рейтинге сохранил за собой действующий чемпион мира — сборная Аргентины, которая также выиграла Кубок Америки-2024. На 2-м месте находится чемпион мира-2018 — Франция.

Сборная России, которая отстранена от участия в официальных турнирах начиная с весны 2022 года, осталась на 33-й позиции.

Источник: Официальный сайт ФИФА
Евро-2024
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная России по футболу
ФИФА
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