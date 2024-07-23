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Глушаков: «Готов ли я к сборной? Всегда. Говорил, что с ней еще не закончил»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем физическом состоянии.

— Я в хорошей форме. Перед сезоном была небольшая травма, ушиб. Попали на тренировке в мышцу. Оттек прошел и я тренировался три-четыре дня в общей группе.

— Сколько процентов у вас жировая прослойка?

— Как учили, так и готовлюсь. 9,3 процента жировая прослойка. Готов ли я к сборной? Всегда. Я говорил, что со сборной еще не закончил, — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков перешел в «Химки» этим летом. В этом сезоне 37-летний полузащитник провел за клуб 1 матч и не отметился результативными действиями.

Денис Глушаков
Сборная России по футболу
ФК Химки
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