Черчесова призывают омолаживать состав. Но на Евро не хватило именно вожаков-ветеранов

Таких как капитан сборной Венгрии Солои.

Обсуждение причин неудачного выступления сборной России на Евро-2020 не утихает. Дров в костер подкинул отчет Станислава Черчесова на техкоме. Вот видение тренера: «В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества».

Соглашусь с тренером, именно этого категорически не хватало. Не было огня и страсти, которые мы видели на ЧМ-2018. А когда футбол превращается в рутину, а игроки действуют старательно, но без вдохновения, то это сразу сказывается и на точности передач, и на принятии решений, приводит к потере концентрации и катастрофическим ошибкам.

Для команд, не располагающих топ-мастерами, психологический фактор — решающий.

Кто-то отмечает, что кураж и эмоции — как раз зона ответственности главного тренера. Он должен был их обеспечить. Отчасти соглашусь, однако наряду с вопросами Черчесову возникают они и к футболистам.

Многие призывают к омоложению состава. Дело хорошее, и тот же Дивеев выглядел убедительнее Семенова. Но при этом, на мой взгляд, главная проблема нынешней сборной — отсутствие ветеранов-вожаков. На ЧМ-2018 их было достаточно. Акинфеев, Габулов, Игнашевич, Самедов, Дзагоев — пять человек, как раз оптимальное число. Тех, кто может в нужный момент направить в конструктивное русло — и подбодрить-успокоить, и напихать-встряхнуть. Не перебор, как было на Евро-2016, где амбициозные лидеры не проходили в состав и только перегрызлись между собой. Но и не полное отсутствие, как это случилось на Евро-2020.

О важности этого «клея» для коллектива знает любой тренер. Поэтому Доменико Тедеско в «Спартаке» даже не помышлял о расставании с Ребровым и Ещенко, которые уже не играют серьезной роли на поле. Главное, что они бесценны в раздевалке, задают и поддерживают правильный настрой. Подскажут, когда надо не париться и расслабиться, а когда напротив убрать шутки в сторону и со всей серьезностью взяться за дело.

На роль лидеров в нынешней сборной претендуют Джикия и Дзюба, но они скорее о том, чтобы пошутить-посмеяться, разрядить атмосферу, а не направить. Дядек-наставников в сборной не осталось. Те же Зобнин, Кузяев, Марио Фернандес — пахари и трудяги, которые не дадут себе спуску, но слишком скромны, чтобы кого-то куда-то направлять. Это относится и к креативным Головину с Миранчуком, не говоря о более молодых футболистах.

И проблема никуда не денется, даже если сборная получит другого тренера. Пожалуй, в роли такого лидера-вожака можно представить Баринова. Но не сегодня или завтра, а через несколько лет, когда станет постарше. Возможно, найдутся другие харизматичные ребята. Тот же Евгеньев уже выводил «Динамо» с капитанской повязкой, да и Дивеев видится тем, кто может отвечать не только за себя, но и за партнеров. Однако пока они слишком молоды.

И нам остается только мечтать, чтобы в раздевалке кто-то заводил так же, как в знаменитом ролике с капитаном сборной Венгрии Солои.