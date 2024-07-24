Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 17:07

Деметрадзе положительно оценил идею ретроматча Грузии и России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной Грузии Георгий Деметрадзе в комментарии для «СЭ» отреагировал на предложение провести товарищеский матч между легендами Грузии и России.

«Политика, так или иначе, влияет на многие мероприятия в современной Грузии. И если проводить ретроматч с участием сборных Грузии и России, то не исключаю, что общество разделится на две половины. Кто-то будет против, кто-то будет за. Как я к этому отношусь? Считаю, что спортивные и культурные мероприятия идут только на пользу Грузии. Поэтому с радостью приму участие в таком матче. Думаю, что его лучше будет провести после выборов, которые пройдут в октябре этого года», — сказал Деметрадзе «СЭ».

7 июля в Минске прошел первый международный матч Лиги легенд. Сборная России в серии пенальти обыграла белорусов (1:1, пенальти — 5:4).

Георгий Деметрадзе
Сборная Грузии по футболу
Сборная России по футболу
1
Читайте также
В Париже начинаются соревнования летней Олимпиады 2024
Биография Анджелины Джоли: «Оскар», развод с Брэдом Питтом и операции
Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов
«Трактор» сражается за Кузнецова, «Динамо» верит в новенького из США. Трансферные новости КХЛ
Источник сообщил, что личность исполнителя подрыва авто в Москве установлена
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили: «Сейчас подходящий момент для проведения матча легенд грузинского и российского футбола»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости