Деметрадзе положительно оценил идею ретроматча Грузии и России

Бывший нападающий сборной Грузии Георгий Деметрадзе в комментарии для «СЭ» отреагировал на предложение провести товарищеский матч между легендами Грузии и России.

«Политика, так или иначе, влияет на многие мероприятия в современной Грузии. И если проводить ретроматч с участием сборных Грузии и России, то не исключаю, что общество разделится на две половины. Кто-то будет против, кто-то будет за. Как я к этому отношусь? Считаю, что спортивные и культурные мероприятия идут только на пользу Грузии. Поэтому с радостью приму участие в таком матче. Думаю, что его лучше будет провести после выборов, которые пройдут в октябре этого года», — сказал Деметрадзе «СЭ».