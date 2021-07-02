Черчесов говорил 150 минут. Но его не поняли

Итоги пресс-конференции главного тренера сборной.

Главный тренер сборной России провел пресс-конференцию по итогам Евро-2020. Сразу сказал, что ответит на любые вопросы максимально подробно и честно. Все происходило в прямом эфире, чтобы ни у кого не оставалось сомнений по поводу выбора удобных тем и редакторской правки ответов.

Станислав Черчесов явно хотел полной открытости, чтобы объясниться с народом по поводу всего, что происходило со сборной на Евро, пояснить каждый шаг. Почему вызвал того, а не иного. Где были сильные стороны, а что привело к вылету из группы. Какой была тактика и почему. Какой видит дальнейшую работу. Но если судить по отзывам в интернете, задумка провалилась.

Есть ощущение, что народ интересовал ответ на один вопрос: «Вы подаете в отставку?» При этом подразумевалось, что ответ будет «Да». Когда его не прозвучало, то остальное уже стало неинтересно.

Многим не нравится манера общения Черчесова. За неустраивающей формой подачи явно теряется смысл.

Тренер отвечал максимально подробно, из-за чего пресс-конференция растянулась на два с половиной часа. Как пример — по невызову Смолова. Федор три года не был в сборной, забил за сезон меньше Дзюбы, Соболева и Заболотного. Он не был бы игроком стартового состава, а когда остается в запасе, то реагирует неправильно. И высказывание в Instagram «Они не ставят на меня, но я вз*** их» — тому подтверждение. Черчесов заметил, что и сам был таким в бытность игровой карьеры — отказался приезжать в сборную вторым номером. У Федора такой же характер, он болезненно воспринимает перевод в запас и не приносит со скамейки пользу. В отличие от Соболева, который тоже не любит оставаться вне стартового состава, но выходит на замену сверхмотивированным.

Объяснил Черчесов и по поводу отставки. Он раз пять повторил, что для него пост тренера сборной — государственный. На который Станислава Саламовича не пригласили, а назначили. Следовательно, и решение об уходе принимать не ему. Он не может бросить команду, если руководство считает его правильным кандидатом и не нашло замену сильнее. Если же есть замена, то уйдет. Решать РФС, а с Александром Дюковым обсуждения вопроса еще не было. Тут тоже примерно все понятно.

Возможно, все объяснения понял только я, поскольку больше года работал с Черчесовым в «Динамо». Судя по высказываниям болельщиков и коллег, им без дешифратора было не обойтись. Думаю, отсутствие результата и достойной игры сборной в совокупности с тем, что многие негативно воспринимают поведение Черчесова, вырыло такой ров непонимания, что не спасают никакие, даже самые логичные объяснения.

Словами тут не поможешь — их никто не слышит и не хочет слышать. Примирить стороны может только уверенный выход на ЧМ-2022 и яркое выступление на нем. Ну или РФС все же найдет кандидата сильнее и мы будем слушать объяснения от другого человека. Которые, надеюсь, будут восприниматься иначе.