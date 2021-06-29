«Головин переоценен, Миранчук не способен быть лидером, Зобнин чудовищно ошибается». Жесткий взгляд на сборную России из Италии

Россано Доннини, журналист авторитетного издания Guerin Sportivо, один из самых уважаемых в Италии людей из числа тех, кто освещает международный футбол, остро раскритиковал нашу национальную команду.

— Последним из россиян на Евро-2020 оставался арбитр Сергей Карасев. В воскресенье в матче 1/8 финала он удалил защитника «Ювентуса» и сборной Голландии де Лигта — и оранжевые уступили Чехии. Что говорят в Италии о судействе этой встречи? — вопрос Доннини.

— В том, что голландцы потерпели поражение от чехов, точно нет вины вашего рефери. Команда Франка де Бура не наработала на победу, а сам де Лигт признался, что подвел свою сборную. Карасев не сразу оценил ситуацию верно на сто процентов, но в динамике такое случается. На то и ввели ВАР, чтобы помочь тем, кто в поле. В итоге Сергей принял правильное решение, так что какие к нему могут возникнуть претензии?

— Зато у нас в стране много претензий к игре и результату сборной России.

— Это другой разговор. Команда откровенно провалила Евро. Я не увидел ничего общего с тем, что происходило на ЧМ-2018. Тогда у вас была запредельная мотивация, классный вратарь, футболисты с характером. А сейчас зацепиться вообще не за что.

На фоне Акинфеева нынешние голкиперы выглядят середняками. В обороне царил проходной двор, и я совсем не узнавал, например, Марио Фернандеса, который рвал и метал в 2018-м.

Зобнин еще два-три года назад выглядел опорой полузащиты, так? И что он сотворил в матче с Данией?! Головин переоценен. Это неплохой хавбек, но не более того — если судить по высшим европейским меркам. На чемпионате мира Александр подавал большие надежды и провел сильный турнир, но даже спустя столько времени звездой так и не стал. Головин и в своем «Монако» вовсе не топ, хотя выдает отдельные классные матчи.

В составе России не нашлось лидера, а забивший красивый гол в ворота Финляндии Алексей Миранчук не способен быть им по определению. Да, какое-то время вы сдерживали Данию в решающей встрече в Копенгагене, но ни должного уровня мастерства, ни интенсивности, ни злости объективно не хватило для того, чтобы пройти скандинавов.

— Чем, на ваш взгляд, объясняется такой регресс?

— Думаю, что на чемпионате мира Станислав Черчесов выжал из команды даже больше того, на что она способна. Да, тот состав сильнее нынешнего, но и тогда Россия изначально не выглядела серьезной силой.

Видимо, в 2018-м удалось идеально подготовить коллектив физически и психологически, плюс все матчи прошли на домашних стадионах, в фантастической атмосфере и при невероятной поддержке болельщиков.

Та ваша сборная выступала на кураже и обладала моральными лидерами — теми же Акинфеевым, Марио Фернандесом плюс Игнашевичем. Выстрелил Головин, хорошо смотрелись Зобнин с Черышевым, Дзюба ярко себя проявил.

А что сейчас? Ведь вообще ни одного игрока не выделить — разве что Джикию, и то с оговорками! То ли настрой оказался не на уровне, то ли подготовка прошла не так, как надо, то ли смена поколений сказывается, но проблемы у вас очень большие.

— Разве может быть недонастрой на такой турнир, как Евро?

— Теоретически такого не бывает, но ваша команда не выглядела такой мотивированной, как на ЧМ. И та самая чудовищная ошибка Зобнина связана, считаю, с какими-то психологическими моментами. Такое впечатление, что русские футболисты не умеют держать стабильный уровень игры и готовности на протяжении долгого времени. Это видно в первую очередь по Лиге чемпионов и Лиге Европы. Понятно, что и мастерства стало меньше, чем у предыдущих поколений, но с психологией и умением держать концентрацию на протяжении всей встречи и от матча к матчу у вас явно все не здорово.

— Какова, по-вашему, степень вины главного тренера сборной в провале на ЧЕ?

— Раз так слабо выступили, значит, и штаб во главе с Черчесовым оказался не на высоте. Это понятно. Но, честно говоря, сомневаюсь, что какой-то другой специалист с таким набором исполнителей и в таком их состоянии выступил бы сейчас сильнее.

Я увидел удручающее качество не только у команды в целом, но у отдельных персоналий. Похоже, в вашем футбольном мире произошел какой-то системный сбой. Мне со стороны трудно оценить, как выбираться из этой ямы, но что-то делать просто необходимо. В еврокубках Россия регулярно проваливается, чемпионат Европы провела бездарно. Так можно и на чемпионат мира в Катаре не попасть.

— До решающих отборочных матчей ЧМ-2022 остается совсем немного — квалификация возобновится уже в сентябре. Как считаете, следует ли оставлять Черчесова во главе сборной?

— Риск есть и в том, чтобы сохранить тренера, и в том, чтобы поменять его за два месяца до решающих встреч. Плюс не знаю нюансов взаимоотношений Черчесова с раздевалкой, но если футболисты доверяют ему, то логично отбросить эмоции и дать Станиславу доработать цикл ЧМ.

Конечно, я не настолько хорошо знаком с вашей внутренней тренерской кухней, но со стороны не вижу какого-то другого стопроцентного кандидата на роль спасителя национальной команды. Брать иностранца? Так потребуется время на раскачку, а его банально нет. Вот почему совсем не удивлюсь, если Черчесов продолжит работу со сборной России.