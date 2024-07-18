Бывший тренер сборной России Игнатьев оценил перспективу участия команды в турнире во Вьетнаме

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал возможное участие национальной команды в товарищеском международном турнире во вьетнамском Хошимине.

«Сейчас не до экономики. Если люди экономят, значит, у них нет денег. А если люди соглашаются играть, лишь бы сегодня где-то принять участие, значит, вопрос денег уходит на второй план. Что касается качества противников... Конечно, хочется играть с сборными Франции и Германии, но ситуация складывается таким образом — а сборная должна жить. Чтобы всем было понятно, что сборная у нас есть, и как только шлюзы откроют, мы будем участниками серьезных событий», — цитирует Игнатьева Metaratings.

Ранее «СЭ» сообщал, что в сентябре в городе Хошимин пройдет международный турнир с участием сборных Вьетнама и Таиланда. Третьим участником может стать Россия или Панама.

Сборная России отстранена от участия в официальных международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.