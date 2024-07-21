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Андреев: «Воробьев отбил все вложенные деньги. Я бы его давно вызвал в сборную»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» оценил дебют нападающего Дмитрия Воробьева за «Локомотив» в матче 1-го тура РПЛ против «Акрона» (3:2).

«Воробьев принес победу и отбил все вложенные деньги. Сборная? Сложно судить. Я не тренер сборной. Но я бы его давно вызвал», — сказал Андреев «СЭ».

26-летний Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» в летнее трансферное окно, подписав контракт до 30 июня 2027 года.

Дмитрий Андреев
ФК Локомотив (Москва)
Илья Воробьев
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