Сборная закончила лагерь в Австрии: жесткие тренировки, травма Марио, челленджи Дзюбы

Итоги сборов перед Евро.

Сборная, как всегда при Станиславе Черчесове, готовилась к крупному турниру в Нойштифте. 22 мая команда прилетела в Австрию и провела здесь десять дней. Двухразовые тренировки, антиковидные меры и травмы лидеров — самое важное о ключевом этапе подготовки сборной.

Пот

В большинстве европейских чемпионатов играют в плотном графике с сентября прошлого года (в РПЛ была зимняя пауза), у нас сезон закончился раньше. Сборная готовится к Евро уже полторы недели, впереди еще почти две. «Физика» должна помочь в матче с топовыми соперниками.

К Черчесову бывает много вопросов по составу, игре и его словам, но подводить команду к турнирам его штаб умеет. Сборной дают большие нагрузки, несколько дней команда тренировалась в двухразовом режиме. С поля были слышны крики Черчесова: «Потерпите еще немного!»

Мне рассказали, что тренировки на сборе построены не совсем типично. Беговые упражнения и спринты оставляют на концовку занятия, когда футболисты уже вымотаны. Это делается для того, чтобы организм был готов работать в концовках матчей и потенциально в дополнительное время.

Игроки понимают, что «физика» должна стать сильной стороной. Об этом говорит Головин:

«Важно быть готовыми больше чем на сто процентов, чтобы обыграть такую команду, как Бельгия. Очевидно, что на классе их не победишь».

Чтобы понять, насколько больно было футболистам, можно просто посмотреть Instagram сборной.

Ковид

В Австрии в среднем выявляют около 500 заболевших каждый день. Локдаун ослаб, но многие ограничения сохранились. Журналистов пускали на тренировки только в масках (и именно респираторах без клапана). На каждой тренировке была местная полиция, которая контролировала социальную дистанцию.

Мы сдавали тесты каждые два дня. Это не требование сборной: без справки с отрицательным результатом не пускали во многие кафе и магазины.

Подойти к игрокам было сложно. Раньше во время сбора можно было после каждой тренировки докапываться до любого, уламывая на интервью. Сейчас это исключено.

Тишина

Игроки общались в миксте (спасибо, что он был живой, а не по Zoom). Практически все спокойно говорили на клубные темы, что в сборной происходит редко. При этом большинство отказались от интервью. Знаю, что многие игроки принципиально отказались от любых медиаактивностей до турнира.

Дзюба

Артем самый шумный. Тренировки шли в открытом режиме по 15-20 минут. Дзюба постоянно что-то говорил, кричал Vamos, праздновал голы в пустые ворота.

В один из первых дней Дзюба зарубился с Соболевым, кто забьет больше в мини-ворота во время одного из упражнений. Артем победил, Саша кувыркался.

Травмы

Весь сбор по индивидуальной программе провел Марио Фернандес. Защитник ощутил дискомфорт в паховой области еще в Новогорске. Прогнозов никто не дает. В концовке австрийского сбора к нему присоединился Денис Черышев.

Весь тренировочный лагерь пропустил Арсен Захарян. По официальной версии, он заболел ангиной, ожидалось, что сможет присоединиться к команде в Нойштифте, но этого не произошло. Понятно, что Захаряна точно не будет в финальной заявке.

Минус три

Осталось убрать одного кипера и двух полевых. По моим ощущениям, отцепят Дюпина, Самошникова и Мухина.

Лунев, скорее всего, останется. У него есть опыт больших матчей и турниров, что важно для Черчесова (даже для неосновного кипера).

У Самошникова высокая конкуренция. Слева могут сыграть Жирков, Кудряшов и Караваев. Но если повреждение Марио слишком серьезное и он не будет готов к Евро, то Караваев будет нужен справа. Тогда Самошникова могут сохранить.

Вызов Мухина изначально выглядел преждевременным.

Польша

Завтра матч с Польшей. От которого вообще не надо ждать результата. Наша команда под нагрузками. Если Россия выйдет и разорвет топ-соперника, то это вызовет больше опасений, чем поражение. Тренер и игроки постоянно акцентируют внимание на том, что команду подводят к турниру.