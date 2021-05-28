Дзюба: поиск нового себя. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о том, чего мы можем ждать на Евро-2020 и после него от лучшего форварда страны.

В 2017-м будущий капитан национальной команды Артем Дзюба покинул сбор в австрийском Нойштифте — не только, как казалось тогда, окончательно и бесповоротно при Станиславе Черчесове, но и породив множество разговоров о конфликте с тренером.

Сборная теряла перед генеральной репетицией домашнего Кубка мира игрока за игроком. Братья Березуцкие, Кокорин, Мамаев, Шатов, Дзагоев, Мариу Фернандес — все они поочередно выбывали из числа тех, на кого рассчитывал штаб. Это казалось надвигающейся катастрофой, критика нарастала, и каждая новая потеря выглядела ударом под дых.

Но именно отъезд Дзюбы обсуждался активнее всего — потому что его беспокоило колено, это напрягало «Зенит», и такая озабоченность отражалась на национальной команде. Любое решение могло привести к обиде или недопониманию. Играть или нет, оставалось за футболистом — и Дзюба отказался. Колено у него действительно тогда опухло — Черчесов показывал журналистам снимок на одной из неофициальных встреч, чтобы у медиа отпали последние вопросы. Но фокус заключался в том, что за клуб Артем на поле выходил.

И это обстоятельство снова порождало разговоры о конфликте. Все-таки зенитовец покинул сбор втайне от СМИ, после долгого разговора с тренером — а уезжал в статусе человека-гола. На том момент в 22 матчах за сборную Дзюба забил 11 мячей и стал лучшим бомбардиром того чемпионата страны с 13 точными ударами.

Решение оказалось не лучшим. Дзюба выпал не только из обоймы национальной команды — он потерял место в старте «Зените» и отправился в аренду в Тулу. Слыша в спину определения вроде «списанный», «отыгранный», «сломанный».

Удивительно, как один шаг способен повлиять на судьбу человека. Сложно вспомнить случаи, когда футболист, покинув сборную, да еще и при таких обстоятельствах (кроме истории с коленом, были еще и «усы» на совместном фото с Александром Кокориным), смог в нее вернуться. Да еще и в новом, лучшем качестве.

Но Дзюба смог. Год спустя.

Вероятно, правы те его тренеры, кто говорил, что Артему для того, чтобы показывать свой лучший футбол, нужен стресс. Навскидку — все его пиковые состояния в сборной пришлись на постстрессовый период. Когда он доказывал, когда шел напролом.

Однако после того сбора перед Кубком конфедераций главная команда страны, казалось, стала для него закрытой темой вообще. «СЭ» писал в те дни, что «недопонимание между тренером и игроком было настолько велико, что единственное, о чем они смогли благодаря Виталию Мутко договориться, — корректное расставание без взаимных публичных обвинений».

Дзюба в тот период много шутил, особенно в интервью. Читая или смотря их, невозможно было избавиться от ощущения, что перед тобой профессиональный комик. За «Арсенал» форвард выступал успешно, много забивал, но те голы все равно почему-то не приближали его к сборной. Черчесова, разумеется, спрашивали о Дзюбе, но слышали в ответ что-то вроде «мы следим за ним, как и за другими игроками».

Переломным моментом стало интервью Артема в апреле 2018 года — примерно за два месяца до старта чемпионата мира. По-моему, это первый разговор со СМИ, в котором нападающий был предельно серьезен и говорил, казалось, не столько для всего футбольного мира, сколько непосредственно для Черчесова.

О том, что готов сидеть в запасе и терпеть, карауля шанс.

О том, что был неправ, уехав из Австрии год назад.

О том, что мечтает вернуться и сыграть на ЧМ.

Что было бы, если Дзюба остался бы прежним? Продолжал бы хохмить в тех же масштабах, конфликтовать, видеть внешнего врага?

Вероятно, Артем пропустил бы чемпионат мира. Что, наверное, было бы плохо для сборной.

Но слухи всегда сопровождали его карьеру. И слухи о конфликтах с тренерами — когда обоснованные, когда нет. Последний из таких — про трения с Сергеем Семаком и желание видеть в «Зените» другого главного. Говорили об этом где-то год назад. Потом тема сама собой сошла на нет, а после недавней встречи с «Тамбовом», когда отчасти решение Семака помогло Дзюбе перехватить у Азмуна титул лучшего бомбардира РПЛ, вспоминать эту версию нет никакого смысла.

Кто-то из тренеров четко сказал об Артеме: «Он очень хорошо проводит важные матчи, собирается на них». И это — еще одна важная характеристика форварда.

Стресс как мотивация выйти на новый уровень. Плюс умение показать себя тогда, когда это действительно нужно. Последний пример — конкуренция, которую он выиграл в сборной у Соболева, Комличенко, Заболотного, Смолова.

Интересно, что станет для него мотивацией на это лето и следующий сезон? После третьего чемпионства подряд и перед стартовой игрой Евро-2020 с Бельгией.

Три года назад мы начинали домашний турнир матчем с аутсайдером, Саудовской Аравией, а заканчивали группу против фаворита, Уругвая, уже обеспечив выход в 1/8 финала. Сейчас более тяжелый календарь, и Дзюба в качестве лидера нужен сборной, возможно, больше чем когда-либо. Судя по видео и фото из Австрии, он в прекрасной форме, и у него сейчас не просто все хорошо — все хорошо в понятном временном пространстве.

Артем продолжает питаться той энергией, что вытолкнула его на чемпионский газон «Газпром Арены» в костюме Дэдпула. Соцсети «Зенита» с удовольствием монетизировали этот образ счастливого нападающего (с таким Артемом клуб не только выиграл третий титул подряд, но и закрепил топовый совокупный результат 4664159 — система JAGAJAM собирает только официальные данные — по подписчикам). Спонсоров приводят и золото, и первые места за пределами поля.

Но сборной надо выходить из группы, и желательно не с третьего места, которое гарантирует первого соперника по плей-офф из числа команд мирового уровня. А потом, на волне Евро-2020, пробиваться на ЧМ-2022 в Катаре.

Фактически для Артема это будет возможность красиво закончить карьеру в сборной.

Мотивация? Еще какая.

Но стресс ли? Не игровой, стандартный для любого футболиста. А тот, что позволял ему совершать невозможное. Скоро все узнаем.

Мы видели Дзюбу до чемпионата мира, на нем и после. Однако Евро сотрет для национальной команды воспоминания о том турнире в режиме реального времени, это будет совершенно новая история, с нуля.

Ждем, какой она получится.

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